經部拍板核電廠不延役 環團：理性選擇

（中央社記者吳欣紜台北31日電）經濟部今天公布新能源配比，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能，環保團體表示，經濟部在考量各種安全、技術及風險困難後做出這個決定，是一個理性的選擇。

「反空污」及「以核養綠」兩項公投過關，經濟部依公投結果重新檢討能源政策，經過2個月盤點，推演各種可能情境後終於定案，今天召開記者會公布評估結果。

根據經濟部評估，今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，也評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

對於經濟部的決議，綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，經濟部在記者會中說出延役核電廠或是重啟核四等在安全、工程技術及核廢料困境上的具體困難，這顯示經濟部充分考慮這些風險後作出的決定，是一個理性的選擇。

洪申翰也指出，以核養綠公投的主文跟結果並沒有要求一定要核電廠延役或是重啟核四，若有人稱沒有延役核電廠或是不重啟核四就是違反民意，是過度擴大且逾越原本公投主文要求的標的。

環保團體綠色和平則指出，無論就減碳需求、國際能源趨勢、台灣未來產業或經濟發展等面向來看，再生能源都應該是台灣未來能源發展的主力，而就現有科技而言，核能仍是風險較高的能源選項，一場核災付出的社會與經濟成本難以估計，核能發電不適合作為台灣未來能源選項。

綠色和平表示，國內外無數成功案例都已證明再生能源的低碳排、分散性發電優勢，可適應當地自然環境和在地生態、降低環境衝擊、能源永續等多贏局面，期待政府在既有再生能源規劃上更努力，讓能源轉型提早達標。（編輯：吳協昌）1080131