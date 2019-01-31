韓國瑜人氣旺 國民黨內拋民調贏韓才能戰2020

（中央社記者余祥台北31日電）高雄市長韓國瑜聲勢高，台北市議員王鴻薇日前開出第一砲，若黨內太陽民調不如台北市長柯文哲，就應讓韓國瑜參選總統。前立委蔡正元今天也拋出應設韓國瑜「防磚條款」，民調超越韓者才能被提名參選總統。

目前黨內率先表態參選總統的是前新北市朱立倫，黨主席吳敦義未表態，但親吳人士指出參選勢在必行，另還有前立法院長王金平醞釀參選，再加上擁有高人氣的前總統馬英九，形成4個太陽局面。

由於總統和立委合併舉行，加上柯文哲民調居高不下，雖然民進黨選情低迷，但黨內立委都擔心，2020選戰台北市長柯文哲與藍、綠「三咖督」的情況下，藍也未必勝出，基層開始期待有新面孔出線。

台北市議員王鴻薇日前開出第一槍，她認為，如果黨內太陽的民調不如柯文哲，就應考慮讓韓國瑜參選。國民黨前立委蔡正元今天也拋出應將韓國瑜當作「防磚條款」的構想。

蔡正元提到，國民黨的總統提名機制只有兩條路可走，第一條是國民黨既有的辦法，以7成民調、3成黨員投票選出參選人，第二條路則是全民調，但目前走的路，是吳敦義裁示智庫研議的美式初選機制，而這條路叫自尋死路。

蔡正元說，國民黨2020不一定有機會贏，想要贏的話，應在民調和黨員投票名單上放上韓國瑜的名字，把韓國瑜當作「防磚條款」，看誰跨得過這個門檻或至少距離最近，國民黨就給予提名，否則其他提名方式都是準備棄選。

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭表示，基層盼徵招韓國瑜，主要就是擔心國民黨內太陽不一定贏得了柯文哲，如果吳敦義還想要爭取大位，就應該盡速確立提名時程和機制，讓全黨把力量集中在參選人身上，也讓參選者可以盡早準備。

國民黨立委陳學聖認為，目前黨內對初選機制的建議就是百花齊放，黨中央最重要的就是盡速訂出初選的規則，否則拖得越久，紛爭越大，外界就會認為國民黨在內鬥，到時候韓國瑜參選的機率就越高。

不過，陳學聖不認為需要用韓國瑜當成防磚條款，畢竟政治局勢變化很快，韓國瑜現在的聲勢是高標，但是未來如何也說不準。

國民黨立委曾銘宗則認為，將韓國瑜當成防磚條款太有針對性，很容易引發爭議，他支持以公平的機制，找出最有勝算的候選人，不要都還沒選出人選，黨內就先吵成一團，對國民黨2020選情沒有助益。（編輯：林淑媛）1080131