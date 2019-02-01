總統除夕邀史明圍爐 初一起全台宮廟上香祈福

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北1日電）今年除夕總統蔡英文將比照往例邀請總統府資政史明一同圍爐，當晚將參加法鼓山撞鐘祈福，大年初一到初四，總統將至各地廟宇上香祈福，發放福袋。

總統府發言人林鶴明晚間表示，總統初一將會在台北市、新北市、桃園市和新竹市等地；初二將前往雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市和高雄市；初三則將回到故鄉屏東縣，分別前往車城鄉福安宮和枋山鄉德隆宮和鄉親拜年，接著前往彰化縣和南投縣；初四則將前往台中市、苗栗縣和新竹縣。

他並說，春節期間，蔡總統的Line也會每天第一時間提供總統農曆春節的廟宇參香行程，有興趣索取福袋的民眾，可以利用相關資訊前往。此外，蔡總統今年還特別錄製了春節拜年語音，有加入蔡英文LINE的民眾，今年將可以透過手機聽到蔡總統親自拜年的聲音，而且還不只一種版本。

林鶴明說，今年元旦以來，由於區域局勢的變化以及美中貿易談判的發展，加上大家關注的非洲豬瘟疫情的防疫工作，國安和政府團隊春節假期期間也全程待命，確保國家安全穩定無虞。

他表示，總統預計將透過臉書向國人拜年，除了向春節期間在崗位上待命的軍警交通單位以及為國人平安過年而犧牲假期，守在工作崗位上默默奉獻的同仁們致謝外，也將會表達她對新春的祈願與祝福。

大年初一，總統發放福袋行程將從台北市覺修宮出發、指南宮，下午到新北市義天宮、桃園市三元宮，再轉往新竹市香山財神廟發福袋。

大年初二，總統將至雲林縣北港朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義文財殿、台南慶安宮、高雄關帝廟發放福袋。

大年初三，總統回到故鄉屏東，至屏東縣福安宮、德隆宮、彰化縣天后宮、南投縣恒吉宮等宮廟發放福袋。副總統陳建仁則至高雄市旗山天后宮發放福袋。

大年初四，蔡總統將至台中大甲鎮瀾宮、苗栗縣拱天宮、新竹縣義民廟發放福袋。

行政院長蘇貞昌春節行程，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，蘇貞昌安排拜訪自己在北部熟悉的廟宇，跟老朋友拜年，順便發送福袋，把新年祝福送給大家。

此外，民進黨主席卓榮泰大年初一，也將分別至台北市覺修宮、保安宮參拜，下午到基隆市天顯宮參拜，祈求國泰民安。（編輯：楊凱翔）1080201