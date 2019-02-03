孔雀園BOT案 監院認定南投縣府未獲邵族同意

（中央社記者王承中台北3日電）監察院今天表示，南投縣政府辦理日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，經監院調查後認定縣政府未取得邵族部落同意，而原民會也未審認原住民傳統領域，促請檢討改進。

原民會去年6月11日公布告邵族的原住民族土地範圍，強調南投縣政府辦理「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」須依法諮商取得當地原住民族同意，但縣政府在隔天通過本案環評，監察委員瓦歷斯‧貝林、高涌誠去年7月針對本案環評審查程序涉有疑義，申請自動調查。

監察院今天發布新聞稿表示，據民眾陳訴，本案涉有未經諮商及取得邵族同意或參與，也未舉行公聽會廣納意見，違反原住民族基本法及促進民間參與公共建設法等相關規定，辦理環境影響評估，涉有違失。

監察院指出，經調查後認定南投縣政府辦理本件BOT案執行過程，未先行與原住民族溝通協調，且後續公聽會程序，也未諮商取得邵族部落參與同意。另原住民族委員會也未審認原住民傳統領域，並重視兩公約國內法化的權利與相關法律整合或競合等問題，並促請其檢討改進。

監察院表示，原民會於去年6月11日公告劃設邵族原住民族土地或部落範圍，南投縣政府也於隔日通過開發單位孔雀園觀光公司所提環境影響評估審查，但邵族民眾不滿審查結論提出向環保署提出訴願，經環保署認定審查結論違法，已撤銷處分，將針對該案重新進行環評審查。（編輯：黃國倫）1080203