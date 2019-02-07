拳頭指節厚繭如鐵 莒拳隊練就徒手斬敵

位在高雄左營的莒拳隊，拳頭指節厚如鐵壁，劈磚、擊瓦不廢吹灰之力。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

莒拳隊成立半世紀（中央社記者游凱翔高雄7日電）什麼樣的嚴峻訓練，讓拳頭指節厚如鐵壁，劈磚、擊瓦不費吹灰之力，在高雄的莒拳隊，長年扮演陸戰隊訓練要角，讓原本平凡的雙手也能進化鋼鐵之拳，而練拳目的在於彈盡之時能徒手斬敵。

海軍司令部去年12月在臉書粉絲團發布一張照片，照片中拳頭的指節已腫脹如繭，引起網友熱烈迴響；照片主角是位在高雄左營的海軍陸戰隊莒拳隊，他們透過每天數百下的正拳伏地挺身、沙包踢擊、草靶，及以木棍敲打小腿脛骨、手部，造就無懈可擊的「鐵拳」。

記者踏進位在左營海軍基地中的莒拳隊，一群身穿白色道服、道服背面縫上ROC（中華民國）字樣的隊員，正在道館前廣場由教官帶領暖身，將身體「熱」開後，開始一連串精實的訓練；從丹田竄發的吆喝聲，早已迴盪在營區。

莒拳隊「小腿承受力」訓練，幾名隊員看似悠閒坐在樹下，實際上是拿著木棍對著自己手腳「敲、打、桿」，手腳早已瘀青，臉上的表情也相當煎熬。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

莒拳隊長曾尚方表示，莒拳隊分為初級班、高級班及研究班3個等級，每個等級的訓期平均約4個月，每名隊員得經過8至10個月訓練，並通過檢測考及取得跆拳道協會的黑帶認證後，才能加入研究班的行列。

曾尚方指出，初級班要進階到高級班的標準是「擊破一塊磚、踢擊一片木片」；高級班至研究班的標準，除了要取得黑帶認證外，也必須「擊破2塊磚、5片瓦片、3片冰磚，附加旋踢、後旋踢、高壓踢等腳法」才得以晉升。

為了完成這些晉升訓練，隊員們每天必須進行「沙包踢擊」、「下腰」、「攻力架」、「草靶」、「小腿及手部承受力」等項目訓練，透過每天連續踢擊，進行協調性、柔軟度、手部承受力、手刀、逆手刀、正拳、背拳、手肘承受力等訓練，手部雖淌血，卻能造就隊員的蛻變。

正在做「小腿承受力」訓練的隊員，看似悠閒坐在樹下，拿著木棍像在按摩般，對著自己手腳「敲、打、桿」，但近距離一看，隊員手腳早已瘀青，臉上的表情也相當煎熬。

「這不是體罰，是在磨合、訓練。」曾尚方解釋，骨頭上有一層骨膜，透過破壞後會不斷的再生、變厚，原理類似於「繭」的概念，目的在於，與敵人近距離搏鬥時若骨頭強度不夠，往往會造成骨折、碎裂等意外，因此這項訓練的紮實與否，攸關比賽勝負、在戰場上的生死。而小腿及手部承受力的訓練方式，會隨著每名隊員狀況有所差異，但訓練原則就是「要超出自己的忍受極限」。

無論哪一種訓練方式，仍得回歸每天數百次的「正拳伏地挺身」基本訓練。有別於以手掌伏地挺身，當全身的重量施加於拳頭時，隨著一次又一次的下壓，累加的痛楚正是磨練「莒拳」的基本功，一名隊員私下笑稱：「剛開始在正拳伏地挺身時，都痛到只想罵髒話。」

莒拳隊員為了讓拳頭指節厚如鐵壁，每天進行上百下的正拳伏地挺身，雖然每一次的下壓都是煎熬，但隊員仍堅持以對，目標就是完訓，為國爭光。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

除了正拳伏地挺身外，透過赤腳跑步，目的是增強腳踝肌腱、肌肉，以及腳趾小肌肉群。

近年來，莒拳隊為了精進戰技，邀請國安體系人士傳授「八極拳」。曾尚方說，八極拳與莒拳的內功、發功相近，能與莒拳截長補短，除了貼、頂、槌的動作外，還加上擒拿的技巧，能強化貼身作戰能力，更讓莒拳隊戰力大躍升。

流血、受傷在莒拳隊都是常見的事，但也有暖心的一面。曾尚方與士官長林憲彰坦言，許多隊員來自單親家庭，因為經濟壓力才會從軍，不忍官兵因為受訓受傷，還得負擔醫藥費，他們都會自掏腰包購藥，在就寢前替官兵敷藥。

曾尚方說，官兵受傷會先送往國軍醫院全面檢查，若僅是輕微瘀青、腫脹，會將老薑剁碎，以小火熱炒後，再將俗稱「藥洗」的跌打藥酒與老薑混合，再以保鮮膜包覆在瘀青處，降低官兵的疼痛感；另外，也會邀請國術老師到單位，替官兵整骨。

莒拳隊的訓練嚴苛，被記者問到為何願意長年待在莒拳隊，林憲彰毫無遲疑的說：「因為榮譽。」（編輯：謝佳珍）1080207

莒拳隊員以手肘擊破瓦片，雖然第一次擊破未成功，且手已受傷流血，但在堅持下，進行第2次擊破時成功將瓦片全數擊碎，贏得掌聲。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

位在高雄左營的莒拳隊，拳頭指節厚如鐵壁，劈磚、擊瓦不費吹灰之力，每天進行上百下的正拳伏地挺身、草靶等訓練，目的就為了能在近戰時，強化攻擊。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日