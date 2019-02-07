回家鄉發紅包 總統：今年執政讓人民更有感

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）總統蔡英文今天回家鄉屏東，到車城鄉福安宮與老家楓港德隆宮參拜並發紅包給民眾，蔡總統致詞時表示，今年執政團隊會更打拚，讓人民更有感。

蔡總統昨晚就南下恆春半島，並夜宿恆春半島，今天上午9時30分到車城鄉福安宮參拜，民眾已大排長龍等待領蔡總統的紅包，福安宮發紅包約半小時，隨即到楓港德隆宮參拜，現場民眾大排長龍等待領紅包。

蔡總統在兩地致詞時都表示，回到家鄉覺得很溫暖，屏東有好的天氣和好的風景，也歡迎外地人到屏東遊玩，享受總統故鄉的溫暖。

蔡總統表示，今年執政團隊一定會更打拚，執政更接近人民，讓人民有感，立法院會更奮發，會有很多福國利民的法案審議通過，希望國家及經濟能持續進步，讓大家生活更好，社會更和諧。

在福安宮第一個領到總統紅包的62歲阮姓男子表示，今天早上5時從屏東東港出發，6時就到福安宮排隊。他說，每年都會到福安宮拜拜，事前知道蔡總統要來發紅包，所以就早點出發來領總統紅包。

在楓港德隆宮排第一位的蔡姓夫妻從東港特地來領總統紅包，他們表示，今天天氣不錯，領總統紅包排在南下墾丁遊玩的行程裡，雖然排3個半小時才領到紅包，但不會覺得等太久。（編輯：陳政偉）1080207