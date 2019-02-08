蔡總統鎮瀾宮發紅包 民眾大排長龍

8日是大年初四，總統蔡英文（前中）上午到台中市大甲鎮瀾宮參香祈福及及發放春節小紅包，許多民眾一早就在廟埕排隊等候領取總統府小紅包。中央社記者郝雪卿攝 108年2月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）今天是大年初四，總統蔡英文上午到台中市大甲鎮瀾宮參香祈福及發放春節小紅包，許多民眾一早就在廟埕排隊等候總統到來，拔得頭籌的袁姓男子昨晚9時多就前來排隊。

蔡總統上午抵達鎮瀾宮，先由鎮瀾宮董事長顏清標、民進黨台中市黨部主委何明杰、台中市議員吳敏濟、施志昌、王朝坤等人陪同向媽祖參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

在完成參香儀式後，總統隨即在廟前廣場發放總統府的春節小紅包，立法院副院長蔡其昌也陪同在一旁發放自己的幸福小紅包。

民眾為了領取總統的小紅包，一早就在廟前排起長長的人龍等候，排在第一個的袁姓男子表示，昨晚9時多就從台中市大雅區前來等候。

大人、小孩魚貫從總統手中領取紅包，還有行動不便的民眾也由家人推著輪椅前來領紅包，蔡總統一一向每個人祝福「新年快樂」，約40分鐘共發了上千個紅包。

在蔡總統發放紅包過程中，還有一名男子因為投資期貨損失上億元，要向總統陳情遭期貨商坑殺，但維安人員隨即將男子架離現場，沒有影響總統發放紅包的行程。（編輯：王永志）1080208