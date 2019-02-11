總統初選時程 吳敦義朱立倫不同調

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨四個太陽今齊聚新春團拜，對總統初選時程不同調。前新北市長朱立倫再次呼籲，在野黨需要更多準備大選的時間，希望越快越好，但國民黨黨主席吳敦義回應，過去慣例最快4月、最晚7月。

國民黨中央今天舉辦新春團拜，除國民黨主席吳敦義外，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人都出席，其中，馬英九身穿KMT帽T和牛仔褲，打扮最為輕鬆，另外3人都穿著西裝。

目前除朱立倫明確表態宣布參選之外，其他人都未明確表態。吳敦義受訪時說，他參不參選，總會在適當時間公布，至於總統人選的條件為何，吳敦義說，他只要挑一個適當的人，品德、操守、政績、能力、忠誠度、熱忱都沒有問題，就會從中選擇。媒體追問，是否只要比自己更適當就不會出來參選，吳敦義並未正面回覆。

王金平今天再強調，時機一到就會自動宣布參選，希望大家不要再追問此問題。

至於黨內初選的時程，前新北市長朱立倫呼籲，「應該越快越好，」對於在野黨來說，需要更多的時間為大選做準備，民進黨的人選可能4月中定案，國民黨的人選也不宜太晚。但至於什麼機制選出人選，他尊重大家的決定。

朱立倫也提到，他過年前，有跟7位不分區立委在他的臨時工作室一起吃便當、聊天，互道新年恭喜。而他的競選辦公室目前還在規劃中，要找交通方便、大家方便之處，有時候找工作室和競選辦公室也是看緣分。

對於朱立倫呼籲黨內提名時程越快越好，吳敦義回說，「不是越快越好的問題，是過去都有程序，」黨內的慣例就是依照民調7成、黨員投票3成決定，並提報中常會、再提報到全國黨代表大會；時程依照慣例是4月開始、最晚7月。

王金平也說，快、慢都是個人感覺，「快有什麼一定好的呢，現在不是大家天天都在準備嗎？」國民黨的慣例就是5月才登記、6月投票，他不認為現在有慢，他尊重黨中央的決定。（編輯：林沂鋒）1080211