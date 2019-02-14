歐鴻鍊：若無中華民國 兩岸談判籌碼就消失

前外交部長歐鴻鍊14日表示，台灣要改善外交處境，必須先妥善處理兩岸關係。台灣的生存之道就是捍衛中華民國的存在，一旦中華民國消失，與陸方談判的籌碼就消失了。中央社記者繆宗翰攝 108年2月14日

（中央社記者繆宗翰台北14日電）前外交部長歐鴻鍊今天表示，台灣要改善外交處境，必須先妥善處理兩岸關係。台灣的生存之道就是捍衛中華民國的存在，一旦中華民國消失，與陸方談判的籌碼就消失了。

中國國民黨智庫「國家政策研究基金會」上午舉辦「全民共識論壇暨外交政策」座談會，邀請多位前外交官與學者，評論當前外交、兩岸政策。

歐鴻鍊在發言時表示，兩岸自1949年分治以來，便從過去的「內戰」，轉變成在國際上爭奪主權的「外交戰」。70年來，政府處理外交問題，避不開兩岸因素干擾；因此要改善台灣的外交處境，就必須先妥善處理兩岸關係。

他表示，台灣是一個非常堅強的政治實體，國內民意無法接受中共總書記習近平拋出的「一國兩制」，更不會接受失去主權，以及社會制度、生活模式發生變化。

歐鴻鍊認為，要與陸方談判，台灣的生存之道在於捍衛中華民國的存在，一旦中華民國消失，與中國大陸談判的籌碼就消失了。

他在受訪時補充，對岸確實看到中華民國存在，也沒辦法讓中華民國消失。北京每次拿掉台灣的邦交國，90%的民眾都會被激起反中情緒。如果繼續挖邦交國，只會讓台灣內部的仇中情緒高漲，「沒有了台灣民心，大陸還能拿下台灣嗎？」

因此，他認為，在上述前提下，兩岸談判同時讓台灣保留主權的可能性是有可能的。國民黨應該優先處理兩岸關係，啟動簽訂第一項和平協議為目標的談判，並探索大中國模式，創立兩岸和平環境共存共榮。

國立台灣大學政治學系教授張登及在座談時則表示，維持中華民國國家法人身分，對於維持與其他國家的實質外交關係，是必不可少的因素。

他指出，中華民國在兩次世界大戰中都是美國的盟國，維持中華民國國家法人身分，不僅是台灣任何一個執政者的憲政職責，也是所有務實政策的基礎，更是維持台美關係的歷史基石。（編輯：林克倫）1080214