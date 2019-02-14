高俊明逝世 府：一生勇敢背影永留後世

（中央社記者顧荃、溫貴香、葉素萍台北14日電）台灣基督長老教會牧師高俊明今天傍晚辭世，享壽90歲。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全同表哀慟與不捨。

總統府發言人張惇涵表示，從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，高俊明一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。

張惇涵表示，得知高俊明辭世的消息，蔡總統至感哀慟與不捨，更認為這是國家的損失，感念高俊明對台灣的奉獻，總統也願高牧師安息主懷，並盼望高俊明夫人保重身體，節哀珍重。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，蘇貞昌表示，高俊明是他民主路上的夥伴，一生為台灣土地奉獻，即便曾為對抗威權而入獄，也不改其為台灣人民爭取民主的熱情。

蘇貞昌說，高俊明的逝世，除了是他個人痛失了一位好友，更是台灣社會的重大損失。希望高俊明安息，也希望其家屬與教友節哀。

蘇嘉全透過辦公室發布新聞稿指出，聽聞高俊明蒙主寵召的消息，令人感到萬分哀慟。

他說，高俊明的祖父高長是宣教士馬雅各在台灣的第一位信徒，也是台灣本地人第一位傳道者，可以說高俊明家族用心關懷、照顧台灣，長達超過一個世紀，高俊明更是將一生都奉獻給台灣，不僅是最虔誠謙卑的教徒，也是自由與人權最堅定的信奉者，更是台灣民主化最關鍵的推手。

蘇嘉全說，如今高俊明牧師結束了一生的奮鬥，而台灣的民主之路還在繼續前進，雖然對於他的離去非常不捨，但我們知道他的愛與溫暖，將永遠與這塊土地同在。

民主進步黨發言人林琮盛表示，高俊明是台灣人民所共同敬重民主先行者，民進黨表達最深的哀悼與不捨。

林琮盛提到，高俊明是台灣重要宗教領袖，1970年間至1989年間擔任台灣基督長老教會總幹事，任內遭逢美麗島事件發生，高俊明慨然發揮人道、公義精神，援救黨外民主運動人士，也因此身陷獨裁者的黑牢長達7年。而在台灣民主化後，高俊明仍持續關切台灣前途不輟，是台灣民主道路上的崇高身影，值得國人共同追思懷念。（編輯：蘇龍麒/張良知）1080214