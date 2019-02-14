高俊明一生行公義路 最掛心台灣前途與主權

（中央社記者溫貴香台北14日電）台灣基督長老教會牧師高俊明今天辭世，享壽90歲，高俊明一生用生命實踐行公義路，一生關心台灣主權與前途，民進黨前主席林義雄稱他是知識份子的典型、修道者典範。

高俊明的祖父高長是台灣基督長老教會第一個信徒，讓高俊明也走入宗教，從台神學院畢業後，原從事原住民巡迴傳道工作，之後進入玉山神學院任教，並擔任13年的院長。服務於玉山神學院期間，率領全校師生共同打拚、拓荒，克服經費困難，將一個快被關閉的學校，變成一個擁有30甲校地及堅固校舍的神學院。

在眾人的推崇下，高俊明被選任為台灣基督長老教會總會總幹事、松年大學校長等職務，畢生從事傳道和神學教育。

擔任台灣基督長老教會總會總幹事期間，正逢政治局勢動盪，1971年退出聯合國不久，台灣長老教會發表「對國是的聲明與建議」，主張台灣的住民有權決定台灣的命運；1977年，長老教會發表「台灣基督長老教會人權宣言」，主張讓台灣成為新而獨立的國家，儘管當時風聲鶴唳，高俊明仍積極投入台灣民主運動。

1979年發生美麗島事件後，高俊明因為幫助前民進黨主席施明德逃亡，於1980年4月24日被捕，被判處有期徒刑7年，並於1984年出獄。

同為基督徒的民進黨立委蕭美琴表示，小時候在台南神學院，當年發生美麗島事件，她還小，社會風聲鶴唳，高俊明冒著很大的生命危險與犧牲，參與美麗島事件的救援因而入獄，太太高李麗珍代夫參選立委，當時國人對高俊明的勇氣、入獄受到很大的感動。

蕭美琴說，基督教說要行公義的路，高俊明用身體與生命力行，一生對台灣主權與前途的關懷，讓台灣人民非常感動。

蕭美琴說，前總統李登輝因為也是基督徒，高俊明與李前總統有不錯互動，後來高俊明跟前總統陳水扁關係更沒有話說，高牧師一生都為守護台灣主權、關懷台灣前途奮鬥，與蔡總統兩人初期有不錯互動，後來兩人因婚姻平權有不同看法，身邊的教友們都以人格者形容高俊明。

高俊明不僅被宗教界肯定為「基督信仰的實踐者」，也因投入民主運動，被肯定為「台灣人權與人道主義者」，在台灣民主化關鍵時刻可謂扮演非常重要的角色，2012年獲頒台南市「卓越市民」榮譽。

台灣基督長老教會1977年發表〈人權宣言〉震撼台灣社會，當年見證人、社運前輩黃昭凱曾回憶，他清楚記得高俊明當時表示，「一個人管不了全世界，唯有透過一對一的認養關懷，包括寫信、探監、經濟支援等，才能讓政治犯家屬得到安慰」。

誠如民進黨前主席林義雄在為﹤十字架之路：高俊明牧師回憶錄﹥寫序說道，人生中極珍貴的良師益友高俊明，兩人在獄中相識相知，維持平淡如水的樸實情誼，雖沒有「相濡以沫」的密切，卻是另一種「相忘於江湖」的相知與默契。高俊明是知識份子的典型、修道者的典範。（編輯：王永志）1080214