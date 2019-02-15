華航罷工挨批神隱 蘇貞昌駁第一時間就有掌握

（中央社記者王揚宇台北15日電）行政院長蘇貞昌今天遭立委質疑處理華航罷工事件變神隱；蘇貞昌說，當勞資雙方有爭議時，他不願意讓衝突更激烈，但「第一時間就有掌握，部長也成立應變團隊。」

立法院會今天邀請蘇貞昌報告施政方針並備詢。國民黨立委吳志揚質疑，華航機師罷工期間，蘇貞昌原本衝第一線的態度，突然龜縮起來，行動內閣變神隱內閣，這當中心情是怎樣的轉變。

蘇貞昌說，自己的心情跟處理非洲豬瘟等問題一樣，就是在想怎樣做才會好、得到效果，因為華航罷工是勞資爭議，當雙方爭議時，他不願意讓雙方衝突更激烈，「但在第一時間我們就掌握，第一時間部長就已成立各方面處理的應變團隊」。

吳志揚強調，華航罷工的嚴重性比長榮罷工更嚴重，因為這牽涉到國家門面、國家收入減損問題，並問在場的交通部長林佳龍，是否承諾撤換華航董事長何煖軒。

林佳龍說，華航在後來的勞資談判上，就結果來說，轉危為安；「我是管應該管的，不管不應該管的」，在過年前就看到這事情可能演變為罷工事件，但華航管理階層判斷錯誤，所以才請董事長趕快回來處理。

另外，吳志揚也質疑在場的政務委員張景森，在華航機師罷工期間於臉書的發言內容是火上加油，並問蘇貞昌能否代替張景森向華航機師致歉，以及會不會規範張景森。

蘇貞昌表示，「我不會替他致歉，張政務委員一向喜歡發表在臉書上，過去林全院長聽說有要他不要發表，但看起來還是沒有效；我不會講沒有效的命令，如果我有命令就一定會有效」。（編輯：楊凱翔）1080215