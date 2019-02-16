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蔡總統走老派流行 逛水準書局狂買19本書

最新更新：2019/02/16 00:12

（中央社台北15日電）台北書展登場，總統蔡英文日前與幕僚到師大商圈水準書局，一口氣狂買了19本書，其中包括多本歷史類書籍，她還自爆「差點念台大歷史系、考古系」。

台北國際書展熱鬧登場，蔡總統原排定參加活動，但因感冒而改為副總統陳建仁代表出席，但愛書的她仍利用空閒和幕僚到書局逛逛。

晚間蔡總統上傳了「小英去哪裡」系列影片第3部，她和幕僚到台北市知名的折扣書店水準書局，超有個性的老闆曾大福見到蔡總統到訪開心不已，堅持挑了好幾本書贈送，讓蔡總統險些招架不住。

在幕僚陪同下，蔡總統一邊挑書，一邊說明選書習慣，她透露愛買歷史書，「差點念台大歷史系跟考古系」。

除了歷史書外，蔡總統也會看長篇小說，看著櫃上書籍，韓國飲食的書籍吸引到蔡總統的目光，讓她順手挑出一本翻閱。對韓國文化似乎有濃厚興趣的她，也買了韓國暢銷小說「82年生的金智英」。

蔡總統搬著挑選的愛書，成堆放置桌旁，喜歡與顧客聊天的曾大福，邊結帳還不忘推薦總統看「紙上旅行」。不過，公務繁忙的總統拿起後嘆息說，「這種看了會傷心的，因為也去不了」。

總統挑書時還與一位媽媽寒暄，透露自己小時候每年兒童節都在書店度過。影片最後，蔡英文還向老闆推銷總統府的春聯，更在臉書貼文表示，老闆送書、打折的功力，50年來都沒有改變，逛書店是具有無可取代的老派流行。

總統親自挑選的19本私房書單如下：

1.82年生的金智英2.最黑暗的時刻3.亞歷山大的征服與神話4.地中海世界與羅馬帝國5.絲路、遊牧民與唐帝國6.亦近亦遠的東南亞7.印加與西班牙的交錯8.東印度公司與亞洲的海洋9.大清帝國與中華的混迷10.大日本．滿洲帝國的遺產11.從蒙古到大清：遊牧帝國的崛起與承續12.新加坡史13.泰國史14.寮國史15.緬甸史16.新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者17.朝鮮王朝的歷史解謎18.朝鮮王朝的衣食住解謎19.帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結。（編輯：楊凱翔/林淑媛）1080215

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