朱立倫抵矽谷取經 盼創台灣新經濟

前新北市長朱立倫當地時間14日搭機由台灣飛往舊金山。今天和Youtube創辦人陳士駿共進午餐，同時參訪矽谷特斯拉電動車工廠 (Tesla)、輝達（ Nvidia ）和蘋果園區(Apple Park)等高科技公司，圖為朱立倫與Youtube創辦人陳士駿於午餐後合影。（照片由朱立倫參訪團提供）中央社記者張可衣舊金山傳真 108年2月16日

（中央社記者張可衣舊金山15日專電）前新北市長朱立倫昨天搭機訪美，今天參訪矽谷高科技公司後表示，新經濟將成為台灣經濟的原動力，希望台灣未來能在人工智慧、能源、節能發展和智慧城市等方面有所貢獻。

朱立倫這次為期一週的矽谷參訪行程滿檔。今天中午和YouTube創辦人陳士駿共進午餐，下午前往特斯拉（Tesla）電動車工廠 、輝達（Nvidia）和蘋果園區（Apple Park）參觀。

他在參訪後的媒體說明會中表示，這次來矽谷是希望更進一步了解當地新創經濟的發展，找出台灣未來經濟和科技的新方向。他這次來沒有任何公職和黨職的身分，只希望能為下一代開創更好的機會和未來。

朱立倫提到和陳士駿共進午餐時，兩人談到台灣年輕人除了要有創業的勇氣，還要有承受風險的能力。陳士駿談到創業的心路歷程時表示，他和夥伴抱著「隨時準備輸，輸了再來」的鬥志。由於有這種不怕挑戰的野戰思維，因此才有後來的成果。

朱立倫認為，這種勇於突破、不怕輸的思維造就了現在的矽谷。這才是台灣年輕人應該學習的創業態度。不過，如何能讓人願意冒險、挑戰創業面對的種種困難，這得靠大環境的營造。

另外，朱立倫也乘座特斯拉電動車工廠的遊園車參觀園區，雖然時間不夠，他還是看到特斯拉在能源、節能和自駕車上的創新及環保，也看到許多與台灣相關的供應鏈產品。

Nvidia是由台灣科技人才所創辦，朱立倫表示，除了科技人特別準備的數據簡報，也看到了人工智慧（AI）應用在智慧城市、交通建設和醫療設施等項目。

在占地逾70公頃，宛如太空船般的蘋果園區，設計新穎又環保。朱立倫說，很榮幸是台灣首位參訪蘋果園區的政治人物。一進入全球蘋果營運中心，他就看到了來自台灣的工程師。他表示，台灣是蘋果重要的供應鏈，希望未來和台灣有更多的科技人才交流。

至於如何突破台灣經濟瓶頸，加深未來與矽谷合作機會，朱立倫說，台灣過去有許多優秀人才在矽谷工作，如何讓他們與台灣連結，雙方人才交流非常重要。另外，希望透過教育改革和讓台灣教育更符合新經濟的需求。

他也認為，創業是高風險，希望政府在創業基金方面除了支持中段和成熟的企業，對於年輕或是草創企業在資金方面也要鼓勵和協助。另外，留住台灣優秀人才和招才也是未來努力的目標。

朱立倫接下來的矽谷行程包括參訪臉書（Facebook）、谷歌（Google）、Airbnb 等廠商。他將參觀史丹佛大學、胡佛檔案室，並以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為主題發表公開演講。

此外，朱立倫還將出席舊金山僑宴並參加矽谷台灣科技人和留學生座談會。（編輯：高照芬）1080216