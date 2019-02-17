吳敦義提總統候選人兼黨魁 黨務人士：要修黨章

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨黨主席吳敦義拋出總統初選全由黨員投票以及總統被提名人為當然黨主席構想，黨務人士指出，現行黨章只規定總統當選人兼任黨主席，若要達成吳敦義的構想，需由全國代表大會修改黨章。

吳敦義日前提到，總統初選黨員參與程度，是否要到全黨員投票，恐怕未來黨內仍有一番討論。被問及為何會提出全黨員投票的想法，吳敦義說，因為有人建議，若獲得國民黨提名參選總統，應該同時也擔任黨主席，對此他完全同感。

吳敦義日前已經定調總統初選時程為，4月公告、5月登記、6月初選，7月在全國代表大會上通過產生總統候選人，假設吳敦義在黨內初選落敗，要將黨主席之位交給總統候選人，根據黨章規定，主席出缺時須在3個月內補選，除非缺位所遺任期不足一年時，才由副主席代理至次任主席就職。

黨務人士指，若吳敦義請辭黨主席，由於任期大約還剩兩年，勢必得進行補選，但既然是選舉，除總統候選人可能參選，其他人未必不會挑戰，最後結果也不見得一定是總統候選人經補選成為黨魁。

因此，若要實現吳敦義所說總統候選人即為當然黨主席，唯一途徑就是經由國民黨全代會修正黨章，只是按照往例全代會在7月才召開，趕不上提名時程，恐需召開臨時全代會。按照黨章規定，中央委員會認為有必要時，得召集臨時全代會。

至於吳敦義拋出全黨員投票部分，黨務人士表示，國民黨過去在李登輝、連戰的時代是由黨代表產生總統候選人，2000年敗選後就改成黨員投票50%、民調50%的制度，後來才再改為70%民調、30%黨員投票。

黨務人士表示，只是過去都只有黨主席一人登記參選總統，唯一一次例外，是前新北市長朱立倫擔任黨主席時，由於他不選總統，才有後來前主席洪秀柱、前衛生署長楊志良參選，但最終只有洪秀柱一人跨過黨員連署門檻，也就是國民黨沒有真正辦理過初選。

根據現行國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，總統候選人提名，由中央委員會依據黨員投票30%、民調70%的結果決定。至於有關其他如美式初選等提名機制，吳敦義日前已裁示交由智庫研議，智庫將在2月底前確定研議小組成員名單，3月邀請外部學者專家討論研議，送中常會討論是否要另立提名特別辦法。（編輯：林沂鋒）1080217