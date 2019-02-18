前瞻計畫 陳其邁：高雄補助款不變

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市長韓國瑜昨天在臉書直播指「前瞻計畫中的高雄補助款計畫全部被中央退回要求重寫」。行政院副院長陳其邁今天回應「沒這回事，原計畫和補助都不變」。

陳其邁上午出席在高雄展覽館舉行的「2019觀光節慶祝大會」受訪表示，中央特別照顧高雄發展基礎建設，高雄在前瞻計畫中獲得預算約新台幣2000億元，中央約補助1400多億，獲補助金額高居所有縣市之冠，這些補助跟計畫都不變，中央也會和地方繼續充分合作。

他說，上午稍早行政院秘書長李孟諺跟高雄市政府副市長李四川確認過沒有這件事；「我們也跟國發會確認，也沒有人打這通電話，或是通知所謂的重寫」，請韓國瑜放心。

陳其邁表示，中央核定高雄所有的補助及計畫都不會改變，建設高雄需要中央及地方共同努力，對地方發展也應不分藍綠，假如韓國瑜對高雄的發展需要中央配合的地方，大家可以攜手合作。

陳其邁表示，昨晚有看韓國酒吧開直播，也知道韓國瑜酒量比他好很多，但「他喝酒都沒有『相揪』，實在不夠意思」，下次希望韓國瑜假如要喝酒要「相揪」，不管是建設或是中央與地方關係及整體市政建設，大家都能夠做好溝通，這是他很期待、樂意看到的事情。

韓國瑜臉書直播指出，高雄犧牲環境發展重工業，中央不但不回饋高雄，行政院最近還要求高市府對前瞻計畫補助申請計畫全部都要退回重寫。(編輯:孫承武)1080218