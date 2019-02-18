陳國恩接任海巡署長 19日布達交接

（中央社記者黃麗芸台北18日電）海洋委員會主委由代理主委兼海巡署長李仲威升任，其遺缺今天確定由國安局副局長陳國恩接任，明天舉行布達典禮。陳國恩今天受訪時，也證實已收到人事派令。

行政院13日發布新人事命令，海洋委員會主委由代理主委兼海巡署長李仲威升任，其遺缺待李仲威上任後再任命。

上報報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）17日證實，陳國恩將出任海委會常務副主委兼任海巡署長，行政院長蘇貞昌也已簽署陳國恩的人事令，最快將在18日就會發布。

陳國恩今天接受中央社記者訪問時表示，今天中午已接到相關人事派令，證實將接任海巡署長一職，並說將在李仲威任內所奠定的良好基礎上，持續精進、創新，面對現今各界所注重的非洲豬瘟議題，認為是重中之重，將全面戮力防堵。

海巡署也預計將在明天上午8時於署內鎮海樓中正堂舉行新任署長布達典禮，將由李仲威親自主持。

前警政署長、現年63歲的陳國恩是中央警察大學正科44期畢業、中央警察大學警政研究所碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士。

另，曾任高雄市警察局鹽埕分局長、台北市警察局松山分局長、萬華分局長、中山分局長，以及嘉義市警察局長、警政署公共關係室主任、台中縣警察局長、警政署警政委員、主任秘書、新北市警察局長等職務，資歷豐富完整。（編輯：張銘坤）1080218