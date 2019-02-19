彰化立委參選人資格不符 時力：遺憾但尊重

（中央社記者陳俊華、王承中台北19日電）彰化縣第一選區立委補選訂於3月16日投票，中選會今天公告，時代力量提名的立委參選人楊澤民設籍日期晚於相關規範，無法成為候選人。時力表示，雖感遺憾，仍表尊重。

中選會選務處長謝美玲告訴中央社記者，依照公職人員選舉罷免法規定，必須在選舉公告發布前，將戶籍遷入該選舉區，才能有選舉人跟候選人的資格。另外，楊澤民是在選舉公告發布後，才將戶籍遷入彰化縣第一選舉區，與規定不符合。

時代力量1月13日舉行記者會，提名台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，投入彰化縣第一選區立委補選。

時代力量今天發布新聞稿指出，楊澤民在1月8日完成設籍彰化縣和美鎮，並在1月17日向彰化縣選委會完成參選登記，轉由中選會審定資格；中選會認定應在「選舉公告前」完成戶籍遷入，但究竟何者屬「選舉公告」，卻不無疑義，參選是憲法保障的基本權利，時力數度向中選會爭取釋疑，但中選會最終仍確認不予審定。

時代力量說，雖感遺憾，仍表尊重；希望主管機關在未來選務工作上，能有更明確一致、友善便民的作法，讓有心為公眾服務的一般百姓，都有機會順利參與公職選舉。

楊澤民表示，這是一場「立委補選的延長賽」，將會「繼續走下去」，呼籲期待改變台灣政治環境的朋友，能共同站出來。（編輯：楊凱翔）1080219