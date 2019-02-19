無法參加立委補選 楊澤民：挑戰2020

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化第一選區立委補選將在3月16日投票，時代力量提名的立委參選人楊澤民今天說，因中選會對戶籍遷移期限認定不同，無法參加補選，不過他將直接挑戰2020年的立委選舉。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，留下的彰化第一選區立委席次需要補選，中國國民黨籍的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨籍的前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名的楊澤民以及無黨籍的紀慶堂完成登記。

中選會今天公告，楊澤民設籍日期晚於相關規範，無法成為候選人。依照公職人員選舉罷免法規定，必須在選舉公告發布前，將戶籍遷入該選舉區，才能有選舉人跟候選人的資格。

楊澤民說，登記時，彰化縣選委會人員曾告知他遷移戶籍的時間在1月8日，但中選會在1月4日公告補選，參選資格有問題。

他指出，中選會在1月4日及10日公告立委補選，第一份是公告投票日、時間、選區與名額等，第二份則是公告登記時間、地點、應具備表件等事項；他與中選會的認定有落差。

楊澤民也發出新聞稿表示，確定無法參加這次的立委補選，他要向大家鞠躬，不過這不是落幕，而是新的開始，因為他要挑戰2020年的立委選舉。

他說，國會與地方都不該被財團綁架，為了實現對彰化的夢想，選舉策略將重新調整，他和團隊會走進村里、農田和工廠，關心與了解民眾的需求。

楊澤民表示，這段時間他強打環保議題，但環保有時不是地區性的問題，是大範圍跨縣市的污染，他要呼籲各縣市長久為堅守環保而努力的先進與夥伴們，一同挑戰走入體制內，一起前進國會。（編輯：唐聲揚）1080219