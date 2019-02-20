聖露西亞獨立40週年 蘇嘉全代表蔡總統率團出訪

（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，22日是友邦聖露西亞獨立40週年紀念日，立法院長蘇嘉全今天至26日以特使身分，代表總統蔡英文率團出訪，以彰顯台露兩國的邦誼及合作關係。

外交部上午發布新聞稿指出，蘇嘉全此行將率企業界人士一同前往考察露國觀光及其他相關產業的投資環境，以增進訪問效益及促進台露經貿與投資交流。

訪問期間將會晤總理查士納、參議院議長麥金泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）、眾議院議長丹尼爾（Andy Daniel）及第二外交部長波布倫（Sarah Flood-Beaubrun）並餐敘。

蘇嘉全將參加獨立紀念日閱兵典禮及與總理查士納午宴並聽取演說等系列活動。此外，蘇嘉全也將與總理查士納共同主持由台灣協助推動的「Hewanorra國際機場整建計畫」象徵性動工儀式及考察聖國觀光資源，同時視察台灣駐聖露西亞大使館等。

外交部表示，中華民國與聖露西亞在國際參與、基礎建設、農業技術、教育文化、資通訊科技及公衛醫療等領域合作密切且成效卓著。未來兩國將在既有良好基礎上，持續推動各項有益兩國人民福祉的計畫，深化兩國友好情誼。（編輯：蘇志宗）1080220