代表蔡總統出訪聖露西亞 蘇嘉全：深化兩國情誼

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長蘇嘉全將任總統蔡英文特使，參加友邦聖露西亞獨立40週年紀念日慶典。蘇嘉全今天表示，期盼此行能進一步深化台露兩國連結與情誼，並為國會外交寫下新的里程碑。

今年2月22日是中華民國友邦聖露西亞獨立40週年紀念日，蘇嘉全將擔任特使，代表蔡總統率團出訪聖露西亞參加露國獨立紀念日活動。此行於今天晚間出發，展開為期7天的睦邦會友之旅。

根據立法院今天發布的新聞稿，蘇嘉全表示，他過去幾年與聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）等人都曾在立法院相聚會談，彼此一見如故，友情深刻。

蘇嘉全指出，訪問期間他將會晤查士納、參議院議長麥金泰(Jeannine Giraudy-McIntyre)、眾議院議長丹尼爾(Andy Daniel)及第二外交部長波布倫(Sarah Flood-Beaubrun)及餐敘、參加露國獨立紀念日閱兵典禮、遊行及查士納總理午宴並聽取演說等一系列相關活動。

蘇嘉全表示，此行並將與查士納共同主持由台灣協助推動的「Hewanorra國際機場整建計畫」動工儀式及考察聖露西亞觀光資源，同時也將前往駐聖露西亞大使館，為第一線外交同仁加油打氣。

另外，蘇嘉全也提到，為強化兩國連結，推動更多實質合作，此行特別安排幾位台灣企業家一同前往，考察露國觀光及其他相關產業的投資環境，以增進訪問效益，促進台露兩國經貿與投資交流。

蘇嘉全指出，近幾年來台露邦誼深化，聖露西亞獨立40週年紀念日，他不僅要代表蔡總統獻上台灣最誠摯的祝賀，同時也懷抱與老友見面的迫切期待動身啟程，盼能夠帶著兩國更加豐盛的友誼滿載而歸，也希望台露未來能夠在更加深刻的國會連結與既有良好基礎上，持續推動有利兩國人民福祉的計畫，深化兩國手足情誼。（編輯：李信寬）1080220