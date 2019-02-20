拉抬立委選情 民進黨行動中常會27日赴台南

民進黨發言人周江杰20日指出，民進黨在三重選區比較穩定，其他2個選區都要繼續努力；民進黨全力爭取每張選票，3個選區都希望拿下，這是民進黨最大的目標，全黨上下會一致努力。中央社記者葉素萍攝 108年2月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）新北三重、彰化縣、台南市等立委補選3月16日將投票，民進黨27日將移師台南召開行動中常會，拉抬台南立委選情；民進黨評估，目前三重選情較穩定，其他2選區都要繼續努力。

台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣、新北市第3選區這4席立委出缺，將在3月16日補選；民主進步黨在金門未提名人選。

新北市第3選區方面，民進黨提名具有全國性知名度的新北市黨部主委余天參選，要守住前立委高志鵬席次；中國國民黨則由文傳會副主委鄭世維出戰，盼藉著新任新北市長侯友宜的人氣再下一城。

台南市長黃偉哲留下的台南市第2選區這一席，民進黨徵召前勞動部政務次長郭國文參選，原民進黨籍的陳筱諭也脫黨參選；國民黨則提名台南市黨部主委謝龍介搶攻。

彰化縣第1選區方面，國民黨提名彰化縣前副縣長柯呈枋固守席次，民進黨徵召前鹿港鎮長黃振彥。

民進黨人士分析，目前民進黨選情呈現「新北乘勝追擊」，「彰化力求翻轉」，「台南力挽狂瀾」，全國各地黨部都要全力輔選，強化組織戰。

民進黨發言人周江杰今天在中常會會後指出，民進黨下週三（27日）要到台南開行動中常會，黨主席卓榮泰特別邀請所有中常委都能夠一起到台南，拉抬台南立委選情。

周江杰表示，民進黨在三重選區比較穩定，其他2個選區都要繼續努力；民進黨全力爭取每張選票，3個選區都希望拿下，這是民進黨最大的目標，全黨上下會一致努力。

總統蔡英文表態要爭取2020連任，周江杰說，今天中常會並未討論相關事宜，立委補選仍是目前最重要的事。

另外，行政院今晚將召集立委討論同婚專法，周江杰說，今天中常會並未對此事深入討論，先靜待明天政院草案版本，相信行政院會考量釋憲與公投結果，提出社會最能接受的法案。（編輯：林興盟）1080220