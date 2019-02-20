民進黨：支持政院保障同性婚姻立法立場

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨今天說，對於行政院的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨立場和行政院相同，支持保障同性婚姻的立法；草案版本雖無法盡如所有人理想，但已是一大進步。

行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas表示，會中草案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」。草案重點包括讓同志配偶有合法財產繼承、醫療權，能收養血緣子女，同時也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

民主進步黨發言人周江杰晚間透過新聞稿表示，對於行政院將提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨的立場和行政院相同，支持保障同性婚姻立法，且相信行政院現階段所提出的版本，一定會符合大法官釋字第748號解釋文的規定以及遵照公投結果要求制定專法的最新民意，對於國人期待的人權保障做出目前最好的處理。

周江杰指出，雖然這段日子以來，挺同方與反同方間看似存有極大的歧異，但就此議題而言，雙方其實是有共同的價值觀念，對婚姻制度的家庭價值及對婚姻忠誠度，是有一致的認同與共識，換言之，都同樣珍惜婚姻制度與渴望家庭價值的需求。

周江杰強調，或許現階段提出的草案版本，無法盡如所有人的理想和滿意，但這已是台灣社會的一大進步，而推動社會往前進步的動力，絕對是來自社會大眾的同理心，希望大家將心比心，秉持對婚姻制度及家庭價值的認同與支持，及尊重宗教信仰的自由，再一起努力，讓社會能有更大、更和諧的空間進行對話討論。（編輯：王永志）1080220