這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
國產遊戲還願爆紅 延續返校恐怖氣氛
產經

國產遊戲還願爆紅 延續返校恐怖氣氛

兩韓時尚外交 南韓官員夾克12碼數字有玄機
國際

兩韓時尚外交 南韓官員夾克12碼數字有玄機

影片／尋訪中央山脈原始巨木森林 空拍台灣杉美極了
地方

影片／尋訪中央山脈原始巨木森林 空拍台灣杉美極了

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州
國際

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
政院同婚專法草案 同性可結婚繼承收養血緣子女
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
政院同婚專法草案出爐
行政院長蘇貞昌20日晚間與民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas表示，草案名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。
新聞專題
政院同婚專法草案出爐3/4

民進黨：支持政院保障同性婚姻立法立場

最新更新：2019/02/20 21:39

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨今天說，對於行政院的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨立場和行政院相同，支持保障同性婚姻的立法；草案版本雖無法盡如所有人理想，但已是一大進步。

行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas表示，會中草案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」。草案重點包括讓同志配偶有合法財產繼承、醫療權，能收養血緣子女，同時也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

民主進步黨發言人周江杰晚間透過新聞稿表示，對於行政院將提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨的立場和行政院相同，支持保障同性婚姻立法，且相信行政院現階段所提出的版本，一定會符合大法官釋字第748號解釋文的規定以及遵照公投結果要求制定專法的最新民意，對於國人期待的人權保障做出目前最好的處理。

周江杰指出，雖然這段日子以來，挺同方與反同方間看似存有極大的歧異，但就此議題而言，雙方其實是有共同的價值觀念，對婚姻制度的家庭價值及對婚姻忠誠度，是有一致的認同與共識，換言之，都同樣珍惜婚姻制度與渴望家庭價值的需求。

周江杰強調，或許現階段提出的草案版本，無法盡如所有人的理想和滿意，但這已是台灣社會的一大進步，而推動社會往前進步的動力，絕對是來自社會大眾的同理心，希望大家將心比心，秉持對婚姻制度及家庭價值的認同與支持，及尊重宗教信仰的自由，再一起努力，讓社會能有更大、更和諧的空間進行對話討論。（編輯：王永志）1080220

地機族
請繼續往下閱讀