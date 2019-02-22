政大蔣中正銅像遭破壞 促轉會：理解但遺憾

（中央社記者游凱翔台北22日電）政治大學後山前總統蔣中正騎馬銅像今晨遭破壞。促轉會表示，不能視為單一事件，必須藉此全面反省轉型正義落實的議題；促轉會說，對於自行去除威權象徵，可以理解但感到遺憾。

政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像遭破壞，「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁，清晨轉發涉案者聲明指出，他們是一群關心轉型正義的大學生，從讀過的書、參與過的活動裡發現，過去的威權體制對人民的箝制是不人道、是壓迫人權的，他們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

行政院促進轉型正義委員會發布聲明表示，處理威權象徵，是促轉會的法定職責，而促轉會成立來戮力執行這項任務，但仍須與不同意見對話才能提出最妥適方案，因此有年輕學子及民眾，因感轉型正義的急迫自行除去、毀損威權象徵，促轉會可以理解，但仍深感遺憾。

促轉會也說，類似破壞歷史的行動也常見於媒體，但不能視為單一事件，必須藉此全面反省台灣轉型正義如何落實的課題。

促轉會指出，政治大學去年透過校內民主程序，經校務會議決議遷移校園內一座蔣中正銅像，台中教育大學也循相同模式處理，中山大學則透過師生投票方式，決定搬遷銅像。

促轉會統計，目前全台公共空間的蔣介石塑像有1053個，扣除慈湖的277個，還有776個分散在全台灣，校園內就有513個、占66%，促轉會也鼓勵各校師生透過校內民主程序，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵之反思與定位的再思考。（編輯：張均懋）1080222