蘇嘉全遠赴聖露西亞 總理查士納旅館親迎

（中央社台北22日電）立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文赴聖露西亞參加獨立40週年紀念日大典。蘇嘉全今天在臉書表示，聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）出其不意在旅館歡迎他，讓長途旅程的疲憊一掃而空。

蘇嘉全說，這次不僅是代表蔡總統，參加聖露西亞獨立40周年紀念日大典，為友邦獻上最誠摯的祝賀，促進兩國的邦誼，也會以國會議長的角色，在台露兩國之間推動更緊密的國會交流。

他表示，這趟旅途包括轉機時間預計要在機內待上近30個小時，可以說是長路漫漫，雖然路途遙遠，但就好比台灣一直以來努力推動的外交工作，無論航程有多漫長，都會懷抱最大的熱情與友善，堅定的展翅高飛。

蘇嘉全後續發文指出，經過一天一夜的飛行，已經順利抵達聖露西亞，一下飛機迎面而來的，是燦爛的陽光與熱情的海島氣息，但是最讓他感到溫暖的，是聖露西亞眾議長丹尼爾（Andy Daniel）、參議長麥金泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）親自到機場接待，同時也接受了隆重的軍禮歡迎儀式。

蘇嘉全說，當他抵達下榻旅館，查士納出其不意的在旅館歡迎，那種再次見到老朋友的喜悅，讓這趟長程旅途的疲憊一掃而空，12小時的時差瞬間歸零，希望能為台露兩國凝聚更加深厚的邦誼。（編輯：林沂鋒）1080222