立委盼更正錯誤歷史 還原雄中自衛隊真相

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委許智傑今天與過去參與二二八事件的「雄中自衛隊」成員，還原雄中自衛隊真相，也呼籲相關單位就與史實有所出入的部分盡速更正，強化台灣族群團結合作。

台灣在1947年爆發二二八事件時，台灣省立高雄第一中學（雄中前身）成為南部反抗軍警群眾聚集地，一群雄中學生結合其他學校學生共組自衛隊，勇敢挺身而出，不惜用年輕人的青春生命護衛校園與同胞生命安全。

許智傑今天偕同民進黨台北市議員吳沛憶、雄中自治會長方振淵、雄中自衛隊副隊長陳仁悲等人，召開「還原歷史真相，公義和平二二八，從雄中自衛隊出發」記者會。

許智傑說，1980年代由鄭南榕、陳永興等前輩發起的第一波二二八和平運動，有關還原歷史真相、恢復冤案名譽及紀念平反二二八的訴求已部分完成，但當時還是有很多故事遭忽略或是有錯誤陳述。

根據許智傑所提供的新聞資料指出，以當年發生在高雄的雄中自衛隊故事為例，當時自衛隊的組成，是為了保護學生以及不分省籍市民的安全，但台北二二八紀念館的史料，卻記載雄中組自衛隊，其他各校學生也組織起來，以凃光明為首的隊伍，將外省人集中「保護」於高雄一中倉庫。

陳仁悲、方振淵今天出席記者會指出，凃光明並非自衛隊的一員。

吳沛憶表示，希望相關單位能重新檢討歷史文字陳述，是否符合歷史真相。許智傑表示，雄中自衛隊的平反只是啟航站，期盼未來所有與白色恐怖相關的史料，若與史實有所出入應盡速更正，不要再有下一個以訛傳訛的錯誤歷史。

另外，許智傑昨天在高雄舉辦「二二八事件72週年紀念行動--2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」記者會時指出，遊行24日上午10時於雄中集合、出發到高雄火車站，推動「第二波二二八和平運動」，希望藉回顧歷史，強化台灣族群團結合作。（編輯：楊凱翔）1080222