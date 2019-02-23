參加聖露西亞慶典 蘇嘉全：合作交流穩固邦誼

立法院長蘇嘉全（左2）代表總統蔡英文赴聖露西亞參加獨立40週年紀念日大典，與聖國總理查士納（Allen Chastanet，右2）進行早餐會。蘇嘉全向查士納強調，台灣是露國追求永續發展的忠實夥伴。（取自蘇嘉全臉書）中央社記者范正祥傳真 108年2月23日

（中央社記者范正祥台北23日電）立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文赴聖露西亞參加獨立40週年紀念日大典。蘇嘉全今天在臉書分享，此行與聖露西亞總理查士納互動，加深雙方互惠投資，密切合作交流，穩固邦誼。

蘇嘉全表示，從台灣出發經過30小時的航程到達聖露西亞，立即出席軍禮歡迎儀式，稍稍休息一晚後就展開一連串緊湊的行程。先與查士納（Allen Chastanet）進行早餐會談，隨後出席聖露西亞獨立40週年紀念日慶祝系列活動。

他指出，早餐會中談及加深雙方互惠投資，特別對於農業技術、防範氣候變遷災害、產業發展等事項，有深入的討論與交流。

蘇嘉全表示，期待透過雙方密切的交流與合作，彼此相互扶持，為台露兩國的邦誼建立更穩固的基礎，是共同努力的目標。

蘇嘉全指出，他也特別向查士納強調，台露兩國雖然遠隔重洋，但人民和政府間的情誼篤密且長遠，台灣是露國追求永續發展的忠實夥伴，對於兩國的前景充滿信心與期待。

在發文中，蘇嘉全也分享，與查士納早餐會後，隨即出席了聖露西亞獨立40週年紀念日閱兵典禮，並應邀出席獨立紀念日午宴及聽取查士納演講，會後與查士納一起出席獨立紀念日遊行活動，「聖露西亞人民的熱情與活力，讓我印象深刻。」(編輯：李信寬)1080223