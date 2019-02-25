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蘇嘉全訪聖露西亞 盼邦誼永固創造雙贏

最新更新：2019/02/25 19:46
立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文率團於2月21日至24日期間，前往聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，圓滿完成任務。回顧此行以特使身分出訪，蘇嘉全（中）指出，抵達露國時受到極高規格歡迎儀式，場面溫馨而隆重。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月25日
立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文率團於2月21日至24日期間，前往聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，圓滿完成任務。回顧此行以特使身分出訪，蘇嘉全（中）指出，抵達露國時受到極高規格歡迎儀式，場面溫馨而隆重。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文赴聖露西亞參加獨立40週年紀念日大典，任務完成。蘇嘉全表示，台灣與聖露西亞的友誼繼續成長，他說，邦誼永固，創造雙贏。

立法院發布新聞稿說明，蘇嘉全率團於2月21日至24日期間，前往友邦聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，已經圓滿完成任務，並於今天動身返國。

回顧此行以特使身分率團出訪，蘇嘉全表示，他在抵達露國時即受到露國參議院議長麥晶泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）、眾議院議長丹尼爾（Andy Daniel）及第二外交部長鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）在機場熱情接待，並安排軍樂隊舉行極高規格的歡迎儀式，場面溫馨而隆重。聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）更親自來到飯店，歡迎他的到來，露國的精心安排讓令人非常驚喜且印象深刻。

蘇嘉全指出，此行不但與查士納、丹尼爾等露國老友見面敘舊，還認識了幾位新朋友，同時也透過實地的走訪，對聖露西亞有更加深入的了解，讓他收穫滿滿。

蘇嘉全表示，此行行程緊湊，除了參加獨立紀念日閱兵典禮、遊行及聽取查士納演說等系列活動之外，也出席台灣協助推動的「Hewanorra國際機場整建計畫」動工儀式，他也率企業界深入了解露國觀光資源及各項具合作潛力的投資事項。

他說，最感動的是無論參加獨立紀念日活動或是各項參訪行程及午、晚宴等，查士納幾乎全程陪同，並向所有外賓和重要人士介紹「來自台灣的蘇嘉全院長」。

蘇嘉全指出，查士納真誠而熱切的心意與作為令人點滴在心頭，不僅充分展現露國對雙方邦誼的高度重視，更是超然於外交層次之上，是真正好友的情誼展現。

他說，完成特使任務後隨即搭機返國，對於離開聖露西亞感到非常不捨，也要對所有外交部及駐處同仁的辛苦與努力及露國的熱情接待，表達最誠摯的感謝。

關於兩國情誼，蘇嘉全表示，這次出訪行程已經圓滿結束，台灣與聖露西亞的友誼繼續成長，「衷心期盼未來台灣與聖露西亞的友誼能夠透過點點滴滴的積累，匯集成一條永續發展的長河」，讓兩國因為擁有彼此的支持陪伴，邦誼永固，創造雙贏。（編輯：楊凱翔）1080225

立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文率團前往聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，圓滿完成任務。談及此行以特使身分出訪，蘇嘉全（中）指出，最感動的是聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）（右3）幾乎全程陪同，真誠而熱切的心意與作為令人點滴在心頭。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月25日
立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文率團前往聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，圓滿完成任務。談及此行以特使身分出訪，蘇嘉全（中）指出，最感動的是聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）（右3）幾乎全程陪同，真誠而熱切的心意與作為令人點滴在心頭。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月25日
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