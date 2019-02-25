蘇嘉全訪聖露西亞 盼邦誼永固創造雙贏

立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文率團於2月21日至24日期間，前往聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，圓滿完成任務。回顧此行以特使身分出訪，蘇嘉全（中）指出，抵達露國時受到極高規格歡迎儀式，場面溫馨而隆重。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年2月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院長蘇嘉全代表總統蔡英文赴聖露西亞參加獨立40週年紀念日大典，任務完成。蘇嘉全表示，台灣與聖露西亞的友誼繼續成長，他說，邦誼永固，創造雙贏。

立法院發布新聞稿說明，蘇嘉全率團於2月21日至24日期間，前往友邦聖露西亞訪問並出席露國獨立40週年紀念日活動，已經圓滿完成任務，並於今天動身返國。

回顧此行以特使身分率團出訪，蘇嘉全表示，他在抵達露國時即受到露國參議院議長麥晶泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）、眾議院議長丹尼爾（Andy Daniel）及第二外交部長鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）在機場熱情接待，並安排軍樂隊舉行極高規格的歡迎儀式，場面溫馨而隆重。聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）更親自來到飯店，歡迎他的到來，露國的精心安排讓令人非常驚喜且印象深刻。

蘇嘉全指出，此行不但與查士納、丹尼爾等露國老友見面敘舊，還認識了幾位新朋友，同時也透過實地的走訪，對聖露西亞有更加深入的了解，讓他收穫滿滿。

蘇嘉全表示，此行行程緊湊，除了參加獨立紀念日閱兵典禮、遊行及聽取查士納演說等系列活動之外，也出席台灣協助推動的「Hewanorra國際機場整建計畫」動工儀式，他也率企業界深入了解露國觀光資源及各項具合作潛力的投資事項。

他說，最感動的是無論參加獨立紀念日活動或是各項參訪行程及午、晚宴等，查士納幾乎全程陪同，並向所有外賓和重要人士介紹「來自台灣的蘇嘉全院長」。

蘇嘉全指出，查士納真誠而熱切的心意與作為令人點滴在心頭，不僅充分展現露國對雙方邦誼的高度重視，更是超然於外交層次之上，是真正好友的情誼展現。

他說，完成特使任務後隨即搭機返國，對於離開聖露西亞感到非常不捨，也要對所有外交部及駐處同仁的辛苦與努力及露國的熱情接待，表達最誠摯的感謝。

關於兩國情誼，蘇嘉全表示，這次出訪行程已經圓滿結束，台灣與聖露西亞的友誼繼續成長，「衷心期盼未來台灣與聖露西亞的友誼能夠透過點點滴滴的積累，匯集成一條永續發展的長河」，讓兩國因為擁有彼此的支持陪伴，邦誼永固，創造雙贏。（編輯：楊凱翔）1080225