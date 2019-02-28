陳菊：二二八悲劇不能再重演

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）總統府秘書長陳菊今天出席由慈林基金會為二二八事件及林宅血案，舉行的追思紀念會。她說，二二八事件是台灣很大的歷史悲劇，悲劇不能再重演。

林宅血案自1980年迄今已39年，慈林基金會自2006年起，每年二二八紀念日，都會在安葬林家祖孫的慈林紀念林園舉行追思紀念活動，許多關心的親友都會聚集追思林宅血案與二二八事件受難者。今天的活動，除前民進黨主席林義雄外，陳菊、前宜蘭縣長林聰賢、立委陳歐珀也都到場。

林義雄面對媒體詢問相關台灣政局問題時，低調不願多談。

陳菊表示，因她過去擔任高雄市長，加上高雄也是二二八事件中重傷的地方，所以已有10多年沒到林家墓園追思，二二八事件是台灣很大的歷史悲劇，這樣的悲劇不能再重演。

宜蘭縣政府今天上午則以「擁抱」為主題，在宜蘭運動公園舉辦二二八追思紀念活動，邀請受難者家屬與宜蘭縣各界代表，共同為受難者追思哀悼。

宜蘭縣長林姿妙在會中親自獻上象徵溫暖與擁抱的圍巾給受難者家屬，帶領與會者點上「暖心燈」，並走向公園內的二二八紀念物，代表對逝者無限懷念。（編輯：方沛清）1080228