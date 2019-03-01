蘇貞昌都蘭種樹挺原民 盼啟地方創生

台東縣東河鄉退輔會40公頃土地交還給部落使用，行政院長蘇貞昌（右）1日在部落頭目姜清武（左）等人陪同下，在這塊土地上種下阿美族人生活中重要的「構樹（Lulang）」。中央社記者盧太城台東攝 108年3月1日

（中央社記者盧太城台東縣1日電）退輔會同意將位於台東縣東河鄉的40公頃土地移交都蘭部落使用，行政院長蘇貞昌今天在該土地上種下代表阿美族的植物－構樹，希望族內年輕人能返鄉經營，成為地方創生典範。

國軍退除役官兵輔導委員會在都蘭部落擁有的40公頃土地，30年前承租給永豐餘造紙種植尤加利及銀合歡樹，合約到期後，永豐餘放棄砍樹，並將地上物捐給部落。後來在行政院東部聯合服務中心協調下，退輔會同意將這些土地交由部落使用。

蘇貞昌今天在部落頭目、年輕人，原住民族委員會及退輔會、行政院農業委員會人員，立委陳瑩、廖國棟、高潞．以用．巴魕剌、蘇巧慧陪同下，在這塊土地上種下代表阿美族的樹種－構樹（lulang）。

都蘭部落總幹事蔡政良表示，這塊40公頃的土地由退輔會及部落共管，作為公共使用。目前部落整理10公頃土地，先種綠肥養地，並栽種一些豆科民族植物，希望日後能吸引年輕人回來使用，讓年輕人與這裡生活的人找到在地創生及復振之路，成為原住民轉型正義的典範。

蘇貞昌女兒蘇巧慧的丈夫龍男．以撒克．凡亞思是都蘭部落阿美族人，屬於拉中橋年齡層。都蘭部落阿美族頭目姜清武帶著拉中橋年齡層的族人向蘇貞昌高喊「爸爸好」，歡迎蘇貞昌。他說，「讓院長親自到部落，相當不好意思」。

姜清武指出，阿美族部落同年齡層的父母親，大家都要跟著叫爸爸、媽媽，所以與蘇巧慧丈夫同年齡層的族人都要跟著叫蘇院長為爸爸。

蘇貞昌開心地說，他今天是以拉中橋親家的身分回都蘭，來看看這裡，「為何我的女兒會被拐來這裡，還每年回來切豬肉，連2個孫女也都取阿美族的名字」，原來是這個都蘭部落很有特色，非常適合傳承文化及復振。

隨後，蘇貞昌在頭目及部落長輩陪同下種下代表阿美族的植物－構樹。

蘇貞昌指出，今天在這塊土地上種lulang很有意義，這種樹是阿美族很重要資產，可以做樹皮衣，還有很多用途，建議今年都蘭部落的年齡層取名la lulang。另只有沒有頭髮的人才知道太陽曬頭很痛、冬天很冷，所以不能讓地球禿頭。

蘇貞昌表示，這塊40公頃土地由政府及部落共管，交給部落營運，希望能做到地方創生復振、讓年輕人回來的典範，政府會全力配合與補助。（編輯：戴光育）1080301

行政院長蘇貞昌（前右）1日走訪台東都蘭部落，並和部落頭目姜清武（前右2）一起種下樹苗。蘇貞昌笑說，只有沒有頭髮的人才知道太陽曬很痛，冬天很冷，所以不能讓地球禿頭。中央社記者盧太城台東攝 108年3月1日