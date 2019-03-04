台灣未能參加北京疫苗會議 吳釗燮：WHO應檢討

（中央社記者顧荃台北4日電）台灣首度缺席世衛流感疫苗選株會議，外交部長吳釗燮今天表示，世界衛生組織（WHO）成立宗旨是要全人類都能夠獲得最高標準衛生醫療，台灣人民卻被排除在外，WHO有檢討必要。

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加，這也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

吳釗燮上午赴立法院業務報告，會前受訪時表示，對於WHO的行政作業必須透過北京，讓台灣無法參加，且直到最後一刻才知道是否能參加，感到非常的遺憾。

吳釗燮說，WHO一直在呼籲全球不應該有任何的漏洞，所有的人應該被接納到世界衛生組織體系，但是對台灣卻這樣處理，希望WHO能夠就這件事情進行檢討。WHO成立宗旨是要全人類都能夠獲得最高標準衛生醫療，台灣人民卻被排除在外，由這件事情看得出來，WHO的確有檢討必要。

他表示，此事當然是因為中國的壓力。今年世界衛生大會（WHA）活動參加部分，仍然會依照進程處理，也不斷爭取理念相近國家對台灣的支持。（編輯：趙蔚蘭）1080304