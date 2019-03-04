韓國瑜揭登陸3原則 民進黨議員促透明公開

高雄市長韓國瑜（前左）預計22日出發前往港、澳及深圳、廈門參訪，他4日表達貨出得去、觀光客進得來及青年交流3原則，強調以經濟性為主。中央社記者王淑芬攝 108年3月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市長韓國瑜今天表示，將於22日赴港、澳及深圳、廈門，希望此行「經濟性越強越好、政治性越低越好」；議會民進黨黨團總召韓賜村促勿牴觸中央法規，並力促公開透明。

高雄市政府兩岸小組今天召開首次會議，擔任召集人的韓國瑜宣布出訪行程。由於議程不對外開放，出席會議的時代力量的市議員黃捷原擬在會中直播遭拒，韓國瑜說明，商界人士出席會議難免會有褒貶意見，有可能講到能源或建設問題等，業者擔心講出來會影響生意，如果現場直播，說話就會遮遮掩掩。

黃捷稍晚在臉書貼文指出，兩岸交流務必謹慎對等，面對一個憲法上為敵對狀態的政權、否認台灣主權的政府，她認為韓國瑜要讓兩岸交流想法令人憂心，因為中國曾利用「養、套、殺」手法傷害台灣的農漁產業，質疑市府還要重蹈覆轍？

民進黨市議會黨團總召韓賜村、市議員陳致中等人出席會議受到關注。韓賜村受訪表示，提醒市府和對岸簽署農漁MOU備忘錄，應注意到農漁產品會受到氣候變遷的影響減產，萬一再出貨恐影響到台灣的經濟市場，促市府不能漠視總量管制。

韓賜村主張產業發展的重要，設置工廠增加出口才能讓經濟循環，不是只有撿現成的將農漁產品賣出去而已。

陳致中受訪指出，出席會議是監督，並非為市府背書，在會議中有針對台灣地區與大陸地區人民關係條例5-1條規定，地方政府和中國法人團體或機關簽訂協議時，要有陸委會授權。他提醒市府避免中央和地方意見不同時引發中央和地方大戰情形，折損了拚經濟本意；另外，也要求市府在每次議會定期會議由兩岸小組官方成員到議會做專案報告及備詢，才能公開透明。

在兩個小時會議後韓國瑜受訪表示，規劃22日到28日赴港、澳、深圳及廈門，出訪的3個原則是要簽訂農漁業訂單，已請農漁會大家長同行，讓貨賣得出、觀光客進得來，另外也希望青年交流。

媒體關心屆時是否有官方接待行程，韓國瑜表示，會有一些，不過都屬正常性質，他希望這趟出訪大陸行程「經濟性越強越好、政治性越低越好」。

高市府兩岸小組有27名成員，今天會中農業局、觀光局、經發局等單位報告高雄市農產外銷、觀光吸客及招商引資等計畫。與會議員、高雄在地企業代表、台商協會會長等，也就「推動兩岸城市農漁產品產銷合作及建立定期諮商平台」、「完備食、住、行、樂相關配套措施帶動陸客前來高雄觀光」、「成立單一服務窗口吸引台商回流高雄投資」等議題討論。(編輯:孫承武) 1080304