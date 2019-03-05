不滿同婚專法 反同團體告蘇貞昌瀆職

下一代幸福聯盟5日上午前往立法院召開記者會，抗議執政黨處理行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚專法草案，違反765萬民意支持婚姻是一男一女的公投結果。中央社記者張皓安攝 108年3月5日

（中央社記者王承中台北5日電）下一代幸福聯盟（下稱幸福盟）理事長曾獻瑩今天說，行政院版同婚專法大量準用民法婚姻規定，嚴重違反公投將婚姻限定在一男一女的結果，按鈴控告行政院長蘇貞昌瀆職。

幸福盟不滿行政院所推出「司法院釋字第748號解釋施行法」違反765萬民意支持婚姻是一男一女的公投結果，上午在立法院外召開記者會，抗議執政黨踐踏公投民意，一意孤行推動同性婚姻。

曾獻瑩表示，公投第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」得到765萬張同意票，比總統得票數還多，已將婚姻限定在一男一女，但行政院所提的同性婚姻專法，大量準用民法婚姻規定，與修民法無異，也嚴重違反獲640萬張同意票的公投第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」的公投結果。

曾獻瑩指出，幸福盟支持保障同性共同生活，但必須要用民法婚姻以外形式。根據公投法規定，公民投票案經通過者，行政院應於3個月內研擬相關法律提案送立法院審議，自中選會在去年11月30日公告公投結果後，截至2月28日，行政院仍未送出符合公投結果的修法草案。

他說，對於行政院的違法行為，幸福盟將前往台北地檢署，對蘇貞昌提出廢弛職務瀆職的告訴。

中國國民黨立委賴士葆也到場聲援並表示，蘇貞昌將公投結果踩在腳底下。他說，大法官748解釋內容從頭到尾沒有提到同婚兩字。目前幸福盟提的「公投第12案施行法」草案已超過20名立委連署，目前還在連署中，當中也有民主進步黨立委，這不應是黨派鬥爭的題目，而是大家是否要捍衛台灣家庭價值。

幸福盟在記者會後，隨即整隊沿中山南路高喊「同性婚姻違反公投，行政院瀆職」等口號，前往行政院遞送陳情書，行政院由行政院外交國防法務處副處長張洪鈞代收，幸福盟隨後轉往台北地檢署，按鈴控告蘇貞昌瀆職。（編輯：林興盟）1080305