藍立委補選候選人首度合體 力拚4席全上

國民黨新北市立委補選候選人鄭世維、國民黨台南市立委補選候選人謝龍介、國民黨彰化縣立委補選候選人柯呈枋，以及國民黨金門縣立委補選候選人洪麗萍今天下午首次合體，共同出席由國民黨青年部規劃的特別節目錄影。中央社記者王承中攝 108年3月5日

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨4席立委補選候選人今天首度合體，高喊「4席全上、國民黨當選」等口號。國民黨組發會主委李哲華說，對16日補選投票有信心，只有4席全部當選，明年的大選才有好基礎。

國民黨新北市第3選區立委補選候選人鄭世維、國民黨台南市第2選區立委補選候選人謝龍介、國民黨彰化縣第1選區立委補選候選人柯呈枋，以及國民黨金門縣立委補選候選人洪麗萍下午共同出席由國民黨青年部規劃的特別節目錄影。

鄭世維錄影前被問到民調領先對手、民進黨提名的余天4%時表示，誠惶誠恐，不管民調領先還是落後，他都要全力以赴，也希望能夠幫他拉抬聲勢的都趕快為他站台。傳出余天要找台北市長柯文哲站台，他說，彼此競爭，對手陣營要找誰他都祝福，只在乎自己陣營能夠找誰來加分。

謝龍介表示，很多人都跟他說過去支持民進黨，而台南過去26年都是民進黨執政，20年來立委也都是民進黨籍。在家煎魚，如果2分鐘沒翻面就會燒焦，綠色執政20年不翻肯定也會燒焦，所以這一次一定要翻，這些人願意翻過來支持他，讓他聽了很感動。

柯呈枋指出，希望選情可以更加溫，催出支持者，甚至能催出過去支持綠營但不滿執政的人，很多綠營支持者也都私下相挺，希望大家踴躍投票，他對選情審慎樂觀。

4人當中唯一還沒有請到高雄市長韓國瑜站台的洪麗萍說，金門選情最後還是藍綠對決，韓國瑜也有向她表示關心；由於韓國瑜行程滿檔，金門又是離島，目前還在溝通協調，所有金門鄉親都非常期待韓國瑜能到金門。

李哲華表示，對16日的投票非常有信心，依據最近掌握訊息，在國民黨原有穩定的選區，目前都是保持穩定領先，而在微幅領先的選區，現在基層的反應也都很好。

李哲華說，這段期間國民黨全黨同心協力、團結一致幫助4位候選人，只有4位全部當選，國民黨在明年初的選舉才有很好的基礎，這是大家共同的期待。（編輯：謝佳珍）1080305