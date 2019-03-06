馬吳朱王茶敘 談316立委補選

（中央社記者余祥台北6日電）新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區將在3月16日進行立委補選。國民黨黨主席吳敦義今天喊出，盼4席立委補選旗開得勝，延續國民黨團結、勝選氣勢。

國民黨黨中央今天舉辦祭拜土地公活動，與會者包括前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫；前副主席王金平、林政則、陳鎮湘，以及現任國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌。祭典結束後，吳敦義邀請出席的前主席、前副主席茶敘。

茶敘為閉門會議，約進行40分鐘，根據國民黨文傳會提供的4分鐘影片，曾永權先向大家報告4席立委補選的選情，馬英九並表示，金門和三重他都還會再去站台，接著王金平就拿出棗子請大家吃。

會後媒體詢問，茶敘是否有談到黨內初選機制、徵召的話題，朱立倫說，大家都在談4選區立委補選的事情，希望在最後10天，大家分頭合作、全力以赴，讓4席全壘打；大家也有約好，3月16日國民黨打勝仗後，再一起聚會。

吳敦義會後受訪時說，馬英九、連戰、朱立倫、王金平等人都很關心立委補選，花了很多時間討論。

吳敦義說，九合一選戰好不容易從22縣市中贏得15個縣市，地方選舉也大致成績不錯，縣市議長選舉在22縣市中也取得19個議長，都是很光輝的勝選紀錄，因此盼4席立委可以旗開得勝，國民黨團結一致，延續勝選的氣勢。

吳敦義說，新北市三重選區的這一席非常重要，民進黨是由知名度很高的余天參選補選，代表國民黨參選的鄭世維這一席要能選上，需要大家要多幫忙，尤其朱立倫是前新北市長，他也很關注這個事。

台南選區部分，吳敦義說，代表國民黨參選的謝龍介非常艱苦，台南市是由民進黨執政，他的選區包括麻豆、新化、新市都是綠軍比較強的區，好在謝龍介在地方上經營很長的時間，非常了解農業、漁業和地方的經濟狀況，謝龍介的狀況有逐漸上升，又面臨到民進黨可能分裂的狀況，「我們認為台南市有機會，但還要繼續打拚。」

吳敦義說，彰化選區是因為王惠美當選縣長，國民黨由柯呈枋代表參選，而人口選票最多的是和美、鹿港等區，都滿重要的；金門選區國民黨派出前金門縣議會議長洪麗萍參選，不過，金門的大姓是李、陳，洪不是大姓，還有另一位黨員陳玉珍參選，很希望在這種情況下，大家能同心協力。（編輯：郭萍英）1080306