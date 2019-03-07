國防部駁斥 向美採購戰機與蔡總統出訪無關

國防部7日下午舉辦記者會，針對外傳空軍向美國提出採購66架F-16V戰機需求，美方開出天價新台幣4000億元，空軍司令部進行澄清，國防部軍政副部長沈一鳴上將（圖）說明。中央社記者吳家昇攝 108年3月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）國防部軍政副部長沈一鳴今天強調，國軍向美提出新式戰機採購需求，與部分媒體聲稱「美方開天價4000億元」及「有利總統蔡英文訪美」無關，且內容純屬臆測，與事實完全不符。

是否向美購買F-16V引起外界討論，國防部下午以「空軍採購F-16V戰機案相關事宜」為主題召開臨時記者會，國防部軍政副部長沈一鳴上將、空軍司令部參謀長劉任遠中將、空軍司令部計畫處長唐洪安少將、國防部戰規司長吳寶琨、國防部戰規司建軍規劃處長黃文啟上校出席。

沈一鳴表示，三型主力戰機（F-16、幻象、IDF經國號）迄今已屆中壽期，前瞻未來作戰需求，國防部自民國92年起就展開新式戰機評估，並納入「十年建軍構想」規劃籌購作業，國防部已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化空中戰力。

沈一鳴強調，由於裝備型式不同，價格有所差異，仍待美方回覆後再行議價。而有媒體報導，此案是「美方主動提議」、「與總統大選有關」、「有利蔡總統訪美」、「美方開天價新台幣4000億元」等內容，均屬臆測，完全與事實不符，對此國防部表達嚴正抗議，要求這些媒體澄清報導，並籲勿以訛傳訛，造成外界誤解。

唐洪安也表示，只要符合國軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是選項之一，而對美提出的採購需求中，並不會提到「我們要什麼機型」等細節，而是待美方回覆後再評估、議價，也會積極爭取議價空間。

有媒體詢問，是否有意願採購F-35。唐洪安也再次回應，只要符合作戰需求，都是選項之一。

唐洪安說，空軍採購新式戰鬥機，會等作戰需求確定後再進行效益評估，並針對能夠籌獲的現貨市場進行成本、後續運作等優劣評比分析。他也澄清，採購新式戰機並不是要替代目前空軍的任何一型戰機，而是要提高戰力，且不管是飛行員、維修等人力，空軍都有相關配套措施。

針對經費來源，吳寶琨解釋，由於陸軍採購M1A2戰車的預算已經在立法院審議通過，與美方的作業目前也相當順利，待戰機的費用確定後會再進行整體經費評估，若影響整體國軍運作，會向行政院爭取特別預算。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：林沂鋒）1080307