國軍提戰機採購需求 美重申協助台灣自我防衛

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）國軍向美提出新式戰機採購需求。美國在台協會（AIT）今天表示，不評論個別軍售案，但重申，美國政府將持續依據台灣關係法，提供台灣足以維持足夠自我防衛能力的物資和服務。

是否向美購買F-16V引起外界討論，國防部今天召開記者會說明戰機採購規劃。空軍司令部計畫處長唐洪安少將表示，只要符合國軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是選項之一；對美國提出的採購需求中，並不會提到「我們要什麼機型」等細節，而是待美方回覆後再評估、議價。

對此，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，美國政府的政策是不評論尚未經過「知會國會」程序、潛在的軍售案。一般來說，有關對台軍售，美國長期以來的政策是依據台灣關係法以及台灣的防衛需求來執行。

她表示，美台之間有堅實（strong）的防衛合作關係，這也是雙方非官方關係中的一部分。

孟雨荷指出，美國持續與台灣針對台灣防衛需求進行溝通；過去數十年來，美國歷任政府堅守對台灣的防衛承諾。當前的美國政府全面執行台灣關係法，依照台灣關係法的規定，提供台灣足以維持足夠自我防衛能力的防衛物資和服務。

她說，美國政府持續與國會溝通，評估台灣的防衛需求。（編輯：楊凱翔）1080307