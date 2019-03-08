王浩宇稱藍曾給不分區立委 吳敦義：沒有這事

國民黨主席吳敦義（前左）8日晚間受訪，針對綠黨桃園市議員王浩宇指稱曾獲他允諾推薦不分區立委一事表示，「完全沒有這個事」，到現在為止，自己從未允諾過任何人做不分區立委。中央社記者王飛華攝 108年3月8日

（中央社記者余祥台北8日電）桃園市議員王浩宇今天爆料，國民黨主席吳敦義曾邀請他擔任新媒體部主任，甚至承諾推薦他當不分區立委。吳敦義今天晚間表示，完全沒有這個事，到現在為止，他從沒有允諾過任何人做不分區立委。

王浩宇在臉書上指出，吳敦義曾經邀請他擔任「新媒體部主任」，甚至承諾推薦他當不分區立委，甚至想代表國民黨選中壢區立委也可以討論，不過他都拒絕了。

吳敦義晚上出席全國公教軍警消暨退休人員聯合總會新春餐敘，前立法院長王金平、前總統馬英九也出席同場活動。

會前媒體詢問有關王金平所提出的二次年改主張以及高雄市長韓國瑜無意參選總統等問題，吳敦義皆回答「謝謝」，快步離去，不過當媒體問到王浩宇一事，吳敦義特別走回來接受媒體採訪。

吳敦義強調，「沒有這個事，完全沒有這個事，從沒有去跟他（王浩宇）提過給他當不分區立委，開玩笑，到現在為止，從沒有允諾任何人做不分區立委。」（編輯：林沂鋒）1080308