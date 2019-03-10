海軍敦睦艦隊 15日起開放參觀

（中央社記者游凱翔台北10日電）民國108年除了有5場國軍營區開放外，海軍108年敦睦遠航訓練支隊納編磐石艦、成功級田單艦、康定級武昌艦等，將從3月15日起至4月1日靠泊全台灣各港口開放民眾參觀。

國防部表示，今年共5場營區開放。3月30日台中新社龍翔營區航空602旅（配合黑鷹直升機成軍週年）、9月28日基隆威海營區131艦隊（配合派里級雙艦成軍週年）、10月8日花蓮空軍基地五聯隊（配合八一四空戰勝利紀念日）、10月19日台南空軍基地一聯隊（配合光復節）。

國防部指出，因應北部地區民意需求，與海巡署協商後，加開3月23日台北港營區開放場次，屆時海巡、海軍艦艇及裝備將進行陳展，讓民眾參觀。

除了既有的營區開放外，海軍艦隊指揮部表示，海軍108年敦睦遠航訓練支隊納編油彈補給艦磐石艦、成功級田單艦、康定級武昌艦等3艘軍艦，將靠泊各港口供民眾參觀，並籲攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的照片證件，配合開放時程及現場引導提早入場。

場次分別為高雄港（3月15日至16日）、安平港（3月17日至18日）、馬公港（3月19日至20日）、台中港（3月22日至23日）、基隆港（3月24日至25日）、蘇澳港（3月29日至30日）、花蓮港（3月31日至4月1日），開放時間均為上午9時至下午3時。（編輯：蘇志宗）1080310