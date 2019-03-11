總統核定大法官提名審薦小組 陳建仁任召集人

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天核定大法官提名審薦小組，由副總統陳建仁擔任召集人，前司法院長翁岳生、賴英照擔任副召集人，13日召開首次會議公開接受社會各界推薦。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統已核定成立「民國108年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。

總統府發言人黃重諺表示，現任大法官15人，其中4位100年就任的大法官-陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，任期均自100年10月1日起，至108年9月30日止。大法官擔負「憲法守護者」角色，行使職權攸關人民基本權利保障及穩定民主憲政發展。

為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運作，黃重諺表示，總統將依據「中華民國憲法增修條文」規定，提名4位大法官人選，並預計今年立法院第9屆第7會期，咨請立法院同意後任命。

黃重諺說，為進行相關提名作業，總統已核定「民國108年司法院大法官提名審薦小組設置要點」，核示敦聘陳副總統、前司法院長翁岳生、前司法院長賴英照、前大法官劉鐵錚、前大法官林子儀、輔仁大學法律學院榮譽講座教授劉初枝等6人為提名審薦小組委員，陳副總統擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人。

他表示，「民國108年司法院大法官提名審薦小組」負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正的方式提名人選，並將於3月13日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞及函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推（自）薦大法官人選。(編輯：王永志)1080311