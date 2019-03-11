蔡總統反制一國兩制綱領 國民黨籲回到九二共識

（中央社記者王承中台北11日電）總統蔡英文今天召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。國民黨表示，蔡總統目的在替自己參與2020年總統大選的兩岸議題做鋪陳，充滿選舉考量，呼籲蔡總統回到一中各表的九二共識。

蔡總統今天召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊及行政部門因應這項挑戰的行動準則。

國民黨文傳會晚間發布新聞稿表示，國民黨認為，蔡總統此舉除證實其維持現狀主張已經破功，甚至將使引發兩岸關係更緊張，其目的在於替自己參與2020年總統大選的兩岸議題做鋪陳，充滿選舉考量。

國民黨指出，目前兩岸互動僵持停滯的根本原因，在於蔡總統上任後始終不承認「九二共識」，如今更採取對抗的方式來應對大陸新一輪軟硬兼施的對台政策，未來可能使得兩岸關係益發難以控制，實非民眾所樂見。

國民黨表示，質疑國家安全會議中蔡總統的致詞，稱對岸為中國、中共、中國大陸、北京當局不一而足；對我方則稱中華民國、台灣、中華民國台灣，自曝「兩國論」思維，恐遭致各方非議。國民黨呼籲蔡總統恪遵憲法與法律規定，回到「一中各表的九二共識」，以維護兩岸關係與區域的和平穩定。1080311