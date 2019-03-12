吳釗燮：台灣關係法40週年讓台美更堅實

（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮在洛杉磯演說時表示，「台灣關係法」是台灣與美國深厚、強健及全面夥伴關係的基石，台灣關係法邁入立法40週年，雙方關係的堅實更勝以往。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮出席「洛杉磯世界事務協會（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）」舉辦的餐會，以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）」為題發表演說。

外交部指出，吳釗燮在演說中提及，台灣歷經38年戒嚴時期，從未放棄對自由民主的追求，終於綻放民主之花。例如美國副總統彭斯（Mike Pence）所稱：「台灣對民主的擁抱，為全世界華人展示了一條更好的道路」。

但台灣面對威權主義威脅，時時感受中國不斷加大恫嚇，企圖顛覆台灣民主，影響台海穩定並威脅區域和平，不僅考驗台灣人民的決心，也攸關其他理念相近夥伴。台灣將堅持抵禦中國擴張主義，向世界展示民主是一條更好的道路。

吳釗燮也說，「台灣關係法」是台美深厚、強健及全面夥伴關係的基石，在「台灣關係法」邁入立法40週年之際，台美關係的堅實更勝以往。自總統蔡英文上任以來，美國國會通過諸多友台法案，美方宣布多項對台軍售，大力支持台灣國際參與等，均是台美關係持續深化的絕佳展現。

吳釗燮最後強調，在這歷史性的關鍵時刻，當強權之爭日益加劇，意識形態之戰籠罩，台灣選擇跟自由與民主的力量同在。團結一心，其利斷金，台灣盼能與國際夥伴一同奮起，持續扮演世界上的良善力量。（編輯：林興盟）1080312