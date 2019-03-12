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反制一國兩制指導綱領 吳敦義：勿操作兩岸緊張

最新更新：2019/03/12 12:14

（中央社記者王承中台北12日電）總統蔡英文昨天召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，國民黨主席吳敦義今天表示，希望蔡總統不要因面對大選就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉，希望兩岸珍惜因九二共識所維持多年的穩定發展。

今天是國父逝世紀念日，吳敦義上午先是在國民黨副主席郝龍斌、曾永權的陪同下，前往國父紀念館獻花致敬。隨後吳敦義回到國民黨中央黨部，出席植樹節的活動，與來自台中的小農一起，教大家如何在家中小麥草。

中國國家主席習近平日前提出一國兩制台灣方案，蔡總統昨天召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊及行政部門因應這項挑戰的行動準則。

吳敦義在致詞時表示，他覺得雙方都應該有再斟酌、審慎考量的必要。希望兩岸珍惜1992年達成的九二共識所維持多年的穩定發展，盼陸方全盤考量，是否依照九二共識的基礎，維持雙方穩定發展，也希望蔡總統不要因為面對2020大選就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉。

吳敦義說，建議陸方盡量不要有軍機跨越海峽中線，在國際上也盡最大誠意不要挖台灣的邦交國。而蔡總統過去擔任陸委會主委期間有九二共識的認知，但現在當總統卻不承認，這令他十分驚訝，不相信蔡總統怎麼會有健忘症。（編輯：黃國倫）1080312

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