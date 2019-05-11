台灣參與WHA關乎全球健康 媒體：印度應支持

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度時報（Times of India）資深編輯高許近日在印度時報網站部落格撰文說，為了全球醫療健康問題，必須支持台灣參加世界衛生大會（WHA），印度也應支持。

高許（Rudroneel Ghosh）9日發表文章指出，北京以民主進步黨政府不承認「九二共識」為由，稱無政治基礎讓台灣參加WHA，今年已是連續第3年因中國反對，台灣未被邀請參加WHA。

文章說，不管北京和台北間的政治分歧，都必須支持台灣參加WHA，因為這是關乎全球健康的問題；如果把台灣排除在全球最高衛生機構之外，意味著國際衛生健康架構留下巨大的鴻溝。畢竟，疾病和傳染病不分國界，如果台灣和其他國家被排除在全球健康規畫之外，將嚴重削弱國際對公共衛生危機的反應。

高許表示，台灣在衛生醫療領域取得重大成就，並為巴拉圭、貝里斯（Belize）等國家提高衛生健康水準有顯著貢獻。

文章又說，在台灣，「全民健保」為所有公民提供從出生後開始的平等保險，而且即使是在台灣合法工作和居留的外國人也享有同樣的健保。

此外，高許指出，台灣的衛生福利部已開發出利用人工智慧和雲端計算等技術，來登入過去24年來建立的龐大醫療數據庫，利用這些技術開發出來的MediCloud和PharmaCloud兩套系統，分別可在資料庫查詢患者的醫療紀錄，和向醫生與藥劑師提供處方藥資訊，這些創新確保台灣高品質、高效率和全面覆蓋的醫療保健。

文章表示，台灣對上述發展出來的醫療輔助工具都願意與其他國家分享，特別是開發中國家，這也符合台灣對聯合國永續發展目標的承諾。

因此，高許認為，需要有國際聲浪來支持台灣參加WHA，且這項議題不應預先判斷台灣與中國的關係，應被視為超越政治的問題。事實上，美國、日本已支持台灣參與WHA，印度也應仿效，支持台灣參與WHA，並從台灣專業醫療中獲益。

文章最後強調，政治的祭壇不能犧牲全球健康，有些事情也應超越狹隘的利益，國際社會必須聯合起來推動台灣參與WHA。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，6日是網路報名截止日，不過，世界衛生組織（WHO）在中國壓力下再度未發出邀請函給台灣。（編輯：陳永昌）1080511