蔡總統：歡迎台商回流 用台灣製造取代中國製造

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天說，政府會當工業區廠商最好的後盾，也歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

蔡總統今天在總統府接見「中華民國工業區廠商聯合總會」，訪賓一行由工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻率領、立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇及經濟部長沈榮津陪同。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，去年，台灣全年製造業產值達到新台幣14兆391億元，年成長6.49%。這些正面的數據是政府和所有工業區廠商一起拚出來的好成績。

蔡總統說，不只整體數據表現好，這陣子也透過許多產業行程，實地見證台灣製造業的競爭力。從聖誕裝飾、電子遊戲機台到機車外銷，事實證明，全世界都可以是台灣的客戶。

蔡總統提到，她要特別感謝秦嘉鴻持續關切產業園區的公共議題。包括企業投資五缺、容積提升、廠房升降設備檢查等議題，總會都提出許多建議，也協助政府保持跟廠商之間的良好溝通。

她說，4月間行政院擴大「都市型工業區更新立體化發展方案」適用範圍，就是在回應總會的建議。放寬容積率，讓廠房立體發展能有更充足、更安心的生產空間。

蔡總統表示，最近美中貿易戰的局勢，衝擊全球經濟。不過，台灣的經濟基礎非常穩固，中小企業更是以靈活和強韌聞名於國際。

她認為，只要持續升級產業、布局全球，她有信心，反而可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

蔡總統也指出，現在回來投資的台商一波接著一波，今年截至目前為止，總投資額已經突破2500億元，5個月就達成年度目標。這表示，接下來各個工業區，將會陸續迎接新廠商進駐，工業區廠商聯合總會也會越來越茁壯。她期勉所有廠商與政府一起把握時機，加緊投資，一起來拚經濟。（編輯：趙蔚蘭）1080513