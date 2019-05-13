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週刊爆士官長揭弊卻遭調職 空軍：兩者無關連性

最新更新：2019/05/13 16:37

（中央社記者王承中台北13日電）週刊報導，一名空軍士官長向空軍司令張哲平檢舉弊案卻遭調職。空軍司令部今天表示，調職與檢舉並無關連性，經查是該士官長與主管溝通不良，為維護單位運作，先後檢討兩人並依專長調整職務。

鏡週刊今天報導，一名負責採購業務的空軍士官長投訴，負責一件法律顧問案的驗收工作，發現得標律師有浮報費用、浪費公帑的狀況，於是向長官反應，並具名向張哲平檢舉，張哲平親自把士官長找來懇談，也承認律師有問題，但事後卻以「人地不宜」為由，把士官長調職。

空軍司令部今天表示，有關士官長調職，經查證是該名士官長長期與業務主管溝通不良，導致單位公務深受影響，為維護單位正常運作，先後檢討業務主管及該名士官長依業務專長調整新職，以利單位工作執行順利。

空軍司令部指出，調職與檢舉法律顧問案並無關聯性，空軍司令部將加強單位內部管理與領導統御作為，促進單位團結和諧。

另外，空軍司令部也表示，有關空軍委外的法律顧問案涉弊，已將全案移送司法機關偵辦，後續如有任何人員涉及不法，將依法嚴懲，絕不寬貸。（編輯：李信寬）1080513

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