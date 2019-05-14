政院版同婚專法拚過關 蘇揆將親向立委溝通固票

（中央社記者顧荃台北14日電）同婚立法進入倒數階段，黨政人士今天說，政院版同婚專法草案在立法院的支持度是「五五波」，情勢「很艱辛」。為讓政院版草案過關，行政院長蘇貞昌等府院高層，將親自與立委溝通固票。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；國民黨立委賴士葆代表下一代幸福聯盟等團體、民進黨立委林岱樺也分別提出不同版本。立法院今天針對3個專法版本進行朝野協商，但朝野立委無共識，保留送17日立法院會處理。

黨政人士說，經評估，政院版草案支持與反對的立委比例約是「五五波」，情勢「很艱辛」；但蘇貞昌仍認為，同婚專法是價值的選擇，希望能穩住情勢，通過政院版草案。

黨政人士表示，因此蘇貞昌將親自出面與立委溝通，包括副院長陳其邁在內，府院高層也將動員，民進黨團內支持政院版的立委也會協助凝聚共識，要穩住每一票游離票，盼讓政院版草案在立院順利過關。

行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案共27條，規定「同性婚姻關係」是指相同性別的2人，為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係；規定年滿18歲的同性別2人，可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。

草案也規定，同性婚姻雙方當事人財產制，準用民法親屬編關於夫妻財產制的規定。雙方當事人的監護、扶養義務、繼承權利等，皆準用民法相關規定。在收養子女的規定方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。（編輯：黃國倫）1080514