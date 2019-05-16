出席賴清德簽書會 徐定禎喊蔡賴配勝出

前行政院長賴清德（左）16日在苗栗市舉辦簽書會，曾公開表示民進黨初選「若賴清德出線將是一場災難」的前頭份市長徐定禎（右）也現身給予加油。中央社記者管瑞平攝 108年5月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）前行政院長賴清德下午在苗栗市舉辦簽書會，曾公開說民進黨初選「若賴清德出線將是一場災難」的前頭份市長徐定禎也現身表達加油與謝意，但他說，希望最後是「蔡賴配」勝出。

總統蔡英文4月間造訪苗栗與基層座談，前頭份市長徐定禎到場陪同相挺，甚至公開直言「若賴清德出線將會是一場災難」，大聲疾呼綠營支持者團結讓小英連任，而他的妻子楊士儀也是現任苗栗縣小英之友會總會長。

今天賴清德的「胖卡環台灣」壯大台灣之旅前進苗栗，下午在苗栗市玉清宮前舉行「用行動帶來希望」簽書會，徐定禎現身會場，引起媒體關注。

徐定禎表示，去年民進黨禮讓支持他以無黨籍參選苗栗縣長，不管是蔡總統或賴清德在選舉期間都非常相挺幫忙，基於人情、道義，既然對方來了，一定要到場給予加油打氣，同時表達謝意，「這是做人的道理」。

徐定禎指出，這陣子探訪基層的聲音，普遍希望「蔡賴配」的聲量特別高，尤其最近蔡總統的民調上升，他認為還是支持由蔡總統繼續領導，至於賴清德可以先作副手，歷練一下國防、外交、兩岸事務，「這4年歷練熟悉一下，我想2024年非他莫屬」，因此他希望最終是「蔡賴配勝出」。

徐定禎說，自己身為無黨籍，對於民進黨初選制度不便置喙，但不管怎麼樣，希望大家還是要相忍為台灣，相忍為勝選，最大原則就是人讓台灣維持現行自由民主體制，不能交給共產獨裁國家來管。

至於是否有意願再與民進黨合作，參與苗栗縣立委選舉？徐定禎回應，他不懼戰、不怕戰，「但是我才剛選完而已，最好不要再叫我選吧」。（編輯：張銘坤）1080516