綠微調同婚專法 挺同肯定反同批換湯不換藥

（中央社記者吳欣紜台北16日電）行政院與立法院民進黨團今天下午針對同婚專法凝聚共識，用結婚登記取代同性婚姻，同婚團體認為，微調後版本依然能保障實質婚姻權利，反同婚團體則批評是換湯不換藥。

立法院會明天將處理同婚專法，行政院長蘇貞昌今天與民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中民進黨團提出修正動議，刪除「同性婚姻」4個字，但同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」。

對於版本微調，同婚團體婚姻平權大平台表示，微調後的條文與之前的院版內容相比，在法律效果上並無差異，依然能夠保障實質的婚姻權利，看見了行政院與執政黨為了讓同婚專法順利通過的苦心，也期待各黨立委都能支持同婚法案順利三讀通過。

婚姻平權大平台也指出，明天立法院的表決，對台灣社會、台灣的同志社群和民主體制來說至關緊要，全世界都在看台灣的國會是否將寫下憲政與性別平權新的一頁、或是在公投後再度重創台灣得來不易的民主人權與法治，呼籲每名立委在歷史的這個時刻，站在愛的這一邊，共同解決眼前的問題，為台灣創造更好的未來。

反同婚團體下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩則批評，微調後的版本是「左腳踐踏完之後換右腳」，將同性婚姻從第2條改放到第4條，但本質並沒有不同，根本是換湯不換藥。

曾獻瑩也指出，明天的表決其實是在表決大法官釋憲比較大，還是人民的公投比較大，公投早就已經決定，但政府卻沒有落實。他也批評微調後的版本是在玩文字遊戲，看不出有什麼不同。（編輯：陳清芳）1080516