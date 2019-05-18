蔡總統回屏東 拜託鄉親幫拚初選和大選

總統蔡英文（前右）18日回到家鄉屏東，走訪多處廟宇，致詞時向鄉親表示，3年來她做了其他幾任總統不敢做的事，希望屏東鄉親能幫助她贏得初選和2020大選。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）總統蔡英文今天回到家鄉屏東，到東港東隆宮、車城鄉保安宮及祖厝所在的枋山鄉德隆宮參拜，蔡總統說，她3年來做了其他幾任總統不敢做的事，拜託屏東鄉親幫她拚贏初選和大選。

蔡總統下午首站先到東港東隆宮參拜，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、立委蘇震清和莊瑞雄等人作陪，許多支持者到東隆宮為總統加油並搶著和總統握手。

蔡總統在參拜後，在廟門口跟民眾談政見，她表示，這3年她做了從蔣介石總統以來，歷任總統都沒做的事，潛水艦廠房即將興建了，這麼多年來歷任總統沒做，有的是決心不夠，有的是外面的條件不夠成熟，她3年內就開始做潛艦，對台灣國防、民主生活和主權都很重要。

蔡總統並問在場民眾，有沒有覺得今年的所得稅繳得比較輕鬆，民眾喊「有」。蔡總統說，稅收有增加就去還債，還債剩的給人民回饋，過較好的日子；年金改革及轉型正義的改革台灣應該做，但以前沒做，蔡政府用3年打基礎，基礎打好了，要開始蓋房子了。

蔡總統請鄉親給她再久一點的時間，她會蓋一間很漂亮、好用及牢固的房子給台灣人。她說：「在最關鍵時刻蔡英文最需要大家的幫助，初選和大選希望鄉親能讓蔡英文過關，繼續保護台灣，讓台灣的主權，台灣人的尊嚴都守得住，世世代代台灣人，都有獨立自主權利。」

蔡總統在東隆宮與鄉親會面後，並到東隆宮鄰近的華珍食品店，華珍食品以烘焙食品聞名，尤其煎餅成為屏東縣的伴手禮，蔡總統曾經在直播時表示，她宵夜肚子餓時會吃屏東的煎餅，指的就是華珍煎餅。

蔡總統今天特地到華珍拜會許老闆，除了品嚐煎餅外，也品嚐店內開發的老鷹紅豆沙餅和鮪魚餅。蔡總統說，她最喜歡花生口味煎餅，「吃一塊可以睡覺睡得好」。

總統隨後趕往車城鄉保安宮及枋山德榮宮，在保安宮時，民眾相當熱烈，擠滿總統講台四周，聽總統談政見。（編輯：吳佳穎）1080518

總統蔡英文（前右2）18日回到家鄉屏東，並前往東港鎮華珍食品店，品嚐她最愛吃的花生煎餅，她說：「吃一塊可以睡覺睡得好。」（莊瑞雄服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月18日

總統蔡英文（前左）18日回到家鄉屏東走訪多處宮廟，在車城鄉保安宮時，民眾相當熱烈，擠滿講台四周，聽蔡總統談政見。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月18日